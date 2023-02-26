ФК «Уфа» уступил грозненскому «Ахмату» и завершил путь в Кубке России

Напомним, на этой неделе ФК «Уфа» объявил о сотрудничестве с новым генеральным партнёром. Им стал букмекерский клуб Leon.

«Мы начинаем работать с надёжным партнёром — БК Leon. Для нас это большая честь. Уверен, мы вместе преодолеем трудности. „Уфа“ умеет работать, надеюсь наш новый партнёр это оценит», — сказал Шамиль Газизов корреспонденту информагентства «Башинформ».