ФК «Уфа» уступил грозненскому «Ахмату» и завершил путь в Кубке России

Сегодня, 26 февраля, футбольный клуб «Уфа» провёл первый матч Пути регионов ¼ финала FONBET Кубка России. Горожане сыграли с командой российской Премьер-Лиги — грозненским «Ахматом». Встреча команд в Уфе на стадионе «Нефтяник» закончилась поражением уфимцев.
Первый тайм завершился победой «Ахмата». Голы «Уфе» на 38-й минуте забили Гамид Агаларов и на 46-й — Лечи Садулаев — 0:2.
Во втором тайме хозяевам удалось забить ответный гол. Его автором стал Дилан Ортис.
Напомним, на этой неделе ФК «Уфа» объявил о сотрудничестве с новым генеральным партнёром. Им стал букмекерский клуб Leon.
«Мы начинаем работать с надёжным партнёром — БК Leon. Для нас это большая честь. Уверен, мы вместе преодолеем трудности. „Уфа“ умеет работать, надеюсь наш новый партнёр это оценит», — сказал Шамиль Газизов корреспонденту информагентства «Башинформ».