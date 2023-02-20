Мотогонщики «Башкортостана» – в шаге от 15-го титула чемпионов России

«Башкортостан» из Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова одержал четвертую подряд победу в чемпионате России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги. На уфимском стадионе «Строитель» наши гонщики выиграли шестой этап, набрав 28 очков и на одно очко опередив шадринское «Торпедо-ШААЗ». Тольяттинская «Мега-Лада» с 26 очками заняла третье место.

Результаты гонщиков «Башкортостана»: Никита Богданов – 12 очков в четырех заездах, Динар Валеев и Василий Несытых – по восемь очков в пяти заездах.

Как уже сообщалось, накануне на пятом этапе получил тяжелую травму лидер «Мега-Лады» Игорь Кононов. Уфимская команда не воспользовалась возможностью легкой победы над ослабленным соперником, а, наоборот, приняла решение в знак солидарности выставлять на заезды с тольяттинцами только одного гонщика.

В ходе гонки возникло несколько ситуаций, когда такая тактика могла привести к поражению, но Фортуна наградила уфимских гонщиков за их благородный поступок.

Теперь после шести этапов из восьми у «Башкортостана» 34 зачетных очка, у «Мега-Лады» - 25. Чтобы стать чемпионом России уже в 15-й раз, уфимской команде достаточно занять второе место на седьмом этапе. Она станет недосягаемой для «Мега-Лады», даже если та выиграет в Шадринске обе гонки.