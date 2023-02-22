Бадминтонисты Башкирии стали победителями и призерами всероссийских соревнований в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе министерства спорта РБ, с 17 по 21 февраля прошли всероссийские юношеские соревнования «Мемориал Трубачева». В соревнованиях состязались спортсмены 2011-2015 года рождения.



Представители Башкортостана завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей. Лучший результат показал Данил Неганов. На его счету два золота в миксте и парном выступлении, а также серебро в одиночке.