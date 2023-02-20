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Сегодня, 13:10

Воспитанник башкирской школы спидвея Игорь Кононов получил тяжёлую травму на соревнованиях в Уфе

Анатолий Ермоленко
Фото:Анатолий Ермоленко

Мотогонщик из Стерлитамака, воспитанник стерлитамакского мотоклуба «Каустик» Игорь Кононов, выступающий за тольяттинскую «Мега-Ладу», получил перелом позвоночника. Спортсмен выступал в Уфе на соревнованиях и в одном из заездов неудачно упал.

«Пациент был доставлен в городскую клиническую больницу № 13, где его экстренно прооперировали по поводу сложного перелома. Сейчас пациент стабилизирован, находится в отделении. Ему предстоит второй этап операции и длительный период реабилитации», — сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии корреспонденту информагентства «Башинформ».

Напомним, Игорь Кононов в декабре 2018 года попал в автомобильную аварию, в которой погиб его отец — Александр Кононов. Мотогонщик в ДТП получил перелом ноги, передавало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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