ВК «Урал» одержал победу в домашнем матче над «Нефтяником» из Оренбурга

Следующую игру уфимцы проведут на выезде. «Урал» 3 марта сыграет с новокуйбышевской «Новой».

В предыдущий раз «Урал» встречался в Красноярске с местным «Енисеем». Хозяева площадки тогда победили гостей со счётом 3:2 (21:25, 25:23, 12:25, 25:21, 15:12).