ВК «Урал» одержал победу в домашнем матче над «Нефтяником» из Оренбурга

Сегодня, 24 февраля, уфимский волейбольный клуб «Урал» провёл дома очередной матч 25-го тура Pari Суперлиги.
В пятисетовом противостоянии с «Нефтяником» из Оренбурга победу одержали подопечные Юрия Лисицкого, передаёт информагентство «Башинформ» из спортивного комплекса «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:12, 17:25, 26:28, 25:17, 15:12).
Следующую игру уфимцы проведут на выезде. «Урал» 3 марта сыграет с новокуйбышевской «Новой».
В предыдущий раз «Урал» встречался в Красноярске с местным «Енисеем». Хозяева площадки тогда победили гостей со счётом 3:2 (21:25, 25:23, 12:25, 25:21, 15:12).