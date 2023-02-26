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Сегодня, 11:20

Спортсмены Башкирии взяли 46 медалей на всероссийских соревнованиях «Метелица — 2023»

минспорт РБ
Фото:минспорт РБ

Представители Башкирии завоевали уже 46 медалей на всероссийских рейтинговых соревнованиях по роллер-спорту «Метелица — 2023», который проходит в столице республики.

По данным минспорта, в первый день состязаний участникам из республики удалось взять 20 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых медалей по скоростному фристайл-слалому и спидскейтингу индор.

Сегодня их ждут испытания в дисциплинах «фристайл-слалом-прыжок в высоту» и «фристайл-слалом классика».

Ранее «Башинформ» писал, что наши спортсмены завоевали призовые места на международных играх «Дети Азии»

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