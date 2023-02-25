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Вчера, 14:38

Спортсмены из Башкирии стали призерами первенства страны по ачери-биатлону

паблик Стрельба из лука России (АЧЕРИ-БИАТЛОН) во ВКонтакте
Фото:паблик Стрельба из лука России (АЧЕРИ-БИАТЛОН) во ВКонтакте

Стали известны призеры проходящего в Рыбинске первенства России по ачери-биатлону (зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из лука). Среди них – спортсмены из Башкирии.

Так, среди юниорок на дистанции 4 км 1 огневой рубеж серебряную медаль завоевала Ксения Дурникина, а бронзовую – Елизавета Карманова из Башкирии.  На той же дистанции среди девушек серебряную медаль получила Юлия Ямалетдинова, а бронзу – Полина Бикбатырова.

Серебряную медаль в соревнованиях на дистанции 6 км и 2 огневых рубежа среди юношей получил Владислав Анваров, а победителем аналогичных состязаний среди юниоров стал Артем Иванайский.

Автор:Роман Якимчук
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