Спортсмены из Башкирии стали призерами первенства страны по ачери-биатлону

Стали известны призеры проходящего в Рыбинске первенства России по ачери-биатлону (зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из лука). Среди них – спортсмены из Башкирии.

Так, среди юниорок на дистанции 4 км 1 огневой рубеж серебряную медаль завоевала Ксения Дурникина, а бронзовую – Елизавета Карманова из Башкирии. На той же дистанции среди девушек серебряную медаль получила Юлия Ямалетдинова, а бронзу – Полина Бикбатырова.

Серебряную медаль в соревнованиях на дистанции 6 км и 2 огневых рубежа среди юношей получил Владислав Анваров, а победителем аналогичных состязаний среди юниоров стал Артем Иванайский.