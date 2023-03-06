Дайджест экономических новостей 27 февраля — 5 марта

На минувшей неделе стало известно, что:

- в 2022 году доходы бюджета Башкирии выросли на 14,2% - в казну поступило почти 231 млрд рублей;

- сумма инвестиций в сферу сельского хозяйства Башкирии в 2022 году составила 15 млрд рублей, а объем валовой продукции составил 247 млрд рублей, при индексе производства 128%;

- по итогам 2022 года Башкирия заняла 1 место среди субъектов ПФО по экономии на торгах, которая составила 6,4 млрд рублей, 3 место по объему закупок (без учета закупок малого объема) - 137,8 млрд рублей, 7 место по доле закупок у субъектов малого предпринимательства - 48%;

- Китай и ранее был традиционным лидером внешнеторгового оборота республики, а в 2022 году показатель вырос на 25%. В целом объем экспорта увеличился на 10%, импорта — на 12%. А лучший результат показали те страны, где работают башкирские «торгпредства»;

- между тем потребление тепла в многоквартирных домах в феврале существенно снизилось в сравнении с январем, по данным ресурсоснабжающих организаций;

- а минЖКХ РБ назвало ответственных за состояние дымоходов и вентканалов в многоквартирных домах - согласно Жилищному кодексу, это общедомовое имущество, а это значит, что за их содержание, обследование и ремонт несут ответственность только жильцы и нанятые ими управляющие компании;

- участники садовых товариществ могут получить компенсацию части затрат на газификацию;

- федеральный бюджет выделит республике на газификацию еще 56 млн рублей;

- заграничный пассажиропоток в аэропорту «Уфа» в прошлом году сократился на 34% - за рубеж выехало на 200,5 тыс. человек меньше: 395 тыс. человек против 595,6 тыс. в 2021-м;

- а ввоз автомобилей из-за границы, наоборот, увеличился - в 26 раз: жители Башкирии завезли 2247 машин против 85 в 2021-м.