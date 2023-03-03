Сумма инвестиций в сферу сельского хозяйства Башкирии составила 8 млрд рублей - Ильшат Фазрахманов

Сегодня на совещании по социально-экономическому развитию республики в ЦУР Башкортостана под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко выступил вице — премьер- министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Он отметил, что объем валовой продукции сельского хозяйства за 2022 год в Башкирии составил 247 млрд рублей, при индексе производства 128%. В целом за последние 10 лет уровень товарного сектора увеличился на четверть. По производству зерна республика вошла в 10-ку лидеров России, в 1,5 раза нарастили объемы производства масличных культур, сахарной свеклы.

Также наблюдается рост объемов производства овощей в закрытом грунте. По итогам года собрано 55 тысяч 400 тонн огурцов и томатов, что на 3% выше уровня 2021 года. Аграриями заготовлен двухгодовой запас грубых и сочных кормов.

«За этими цифрами стоит не только хорошая погода, но и большой труд наших аграриев, непрерывные инвестиции в производство, внедрение современных технологий и в том числе применение цифровых решений. Сельское хозяйство республики является инвестиционно-привлекательным. По итогам 9 месяцев объем инвестиции в АПК составил более 12-ти млрд рублей (без учета малого бизнеса), при индексе более 158%. Это максимальный результат за последние 15 лет. Ожидаем, что инвестиции в сельское хозяйство по итогам 2022 года составят порядка 15-ти млрд рублей или 136% к уровню 2021 года», — сказал глава аграрного ведомства.

По его словам, сегодня в АПК республики активно реализуются 60 приоритетных инвестиционных проектов плановой стоимостью более 100 млрд рублей. Их реализация позволит создать до 9 тысяч новых рабочих мест.

Ключевым направлением животноводства республики является производство молока. За период с 2019 года в регионе построено 6 новых индустриальных молочных комплексов и 11 модернизировано. В прошлом году завершены крупные проекты в молочном скотоводстве, которые дали дополнительно 90 тысяч тонн молока.

Значительная работа проделана в пищевой и перерабатывающей промышленности. Федеральные и региональные меры поддержки в пищевой отрасли стимулировали реализацию новых инвестиционных проектов.

За 6 лет реализовано 15 проектов по производству сахара (в том числе из тростникового сырца), растительного масла (в том числе рапсового), молочных продуктов, мороженого, мясных полуфабрикатов, консервации овощей и фруктов, и других направлений.

«В целом в сферу сельского хозяйства инвестировано порядка 8 млрд рублей. Не считая налоговых льгот и иных преференций, по этим проектам оказана прямая региональная поддержка в размере 270 млн рублей. В прошлом году завершены 2 проекта, по ним инвесторами вложено порядка 627 млн рублей в переработку сахарной свеклы и молока», — рассказал Ильшат Фазрахманова.

Он добавил, что на сегодняшний день в пищевой отрасли региона активно реализуются 36 инвестиционных проектов общей стоимостью 36 млрд рублей. Их реализация позволит создать до 5 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест.