В Башкирии собственники СНТ могут получить компенсацию части затрат на газификацию

Члены СНТ могут компенсировать часть своих затрат на газификацию. Для этого в республике в июне 2021 года был утвержден порядок оказания государственной поддержки садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам путем предоставления из бюджета республики субсидий на возмещение части затрат на инженерное обеспечение их территорий. Об этом в ходе тематического брифинга в эфире телеканала БСТ рассказал и. о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Егор Родин.

«Программа реализуется по линии министерства сельского хозяйства. Членам СНТ необходимо ознакомиться с этим документом для принятия необходимых решений по газификации своего товарищества», - подчеркнул он.

Как отметил руководитель ведомства, по закону земли общего пользования в СНТ являются коллективной совместной собственностью, поэтому все расходы на газификацию члены товарищества должны взять на себя. Газ до границы садового товарищества могут провести только в том случае, если максимум в 200 метрах от него проходит газопровод нужной мощности. За более подробной информацией по догазификации и получению сертификатов жители республики могут обратиться в любое отделение МФЦ или местный Республиканский центр поддержки населения.

Как ранее сообщал «Башинформ», республика на реализацию программы газификации получит из федерального бюджета субсидию в размере 56 млн рублей.