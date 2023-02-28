Башкирия на программу газификации получит федеральную субсидию в размере 56 млн рублей

Башкирия на реализацию программы газификации получит из федерального бюджета субсидию в размере 56 млн рублей, сообщил на брифинге в эфире телеканала БСТ и.о. министра строительства и архитектуры республики Егор Родин.

«Хочу успокоить наших жителей, ежегодно в бюджете Республики Башкортостан предусматриваются средства, которые необходимы для оплаты всех выданных сертификатов. Кроме того, в начале февраля правительством страны было принято решение о предоставлении субсидий регионам как раз на оплату этих сертификатов. Конкретно Республике Башкортостан выделено 5 млн рублей», - отметил Егор Родин.