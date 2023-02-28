МинЖКХ РБ назвало ответственных за состояние дымоходов и вентканалов в многоквартирных домах

Согласно Жилищному кодексу, дымоходы и вентканалы относятся к общедомовому имуществу, а это значит, что за их содержание, обследование и ремонт несут ответственность только жильцы и нанятые ими управляющие компании. Они же должны вносить необходимые для этого средства. Такие данные были озвучены на тематическом брифинге телеканала БСТ и.о. министра ЖКХ РБ Ириной Головановой.

По данным министерства ЖКХ РБ, проверка дымовых и вентиляционных каналов должна проводиться не реже трех раз в год. Данное требование в 2022 году было выдержано в 55% домов (9072 МКД). Количество проверок менее трех раз в год проведено в 34% домов (5 616 МКД), а в 3,4% или 563 МКД проверки не проводились вообще.

По итогам обследований текущий ремонт дымоходов и вентканалов выполнен в 8,1% от общего количества газифицированных домов (1 338 МКД). Капитальный ремонт сделан в 111 МКД (0,7%), а реконструкция – в 23 МКД (0,14%). Расходы на выполнение этих работ составили 105 миллионов рублей, которые были собраны жителями по строке «содержание дома».