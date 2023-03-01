В Уфе потребление тепла в феврале снизилось на 12% к январю — МУП УИС

Потребление тепла в многоквартирных домах в феврале снизилось почти на 12% в сравнении с январем, отмечают в ресурсоснабжающей компании «Уфимские инженерные сети» (обеспечивает четыре из трех городских районов — Демский, Ленинский, Кировский, Советский).

Это связано с тем, что второй месяц года оказался весьма теплым. Что это означает для потребителей? Следует ожидать, что предъявленный к оплате счет будет меньше, чем за январь. Объемы энергии, потребленной каждым МКД, публикуются на сайте МУП.

В «УИС» напомнили, что показания снимаются с 22-го по 21-е число каждого месяца. 22 января — 21 февраля было 15 дней с температурой ниже 10°, итого средняя температура за период составила -10,6°.

За январский период этот показатель составил -14,6°. В том месяце неделю держались сильнейшие морозы до -40°. Как сообщал Башинформ, в январе 2023 года было потреблено тепла на 15% больше, чем в декабре.

Февраль 2022 года был еще более теплым — средняя температура (24 января — 23 февраля) составила -7,2°. Тогда тепла было отпущено меньше на 13,6% по сравнению с нынешним февралем.