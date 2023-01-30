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Вчера, 16:33

УИС: в январе тепла потреблено на 15% больше, чем в декабре

Потребление тепла в январе 2023 года в среднем на 15,2% выше, чем в минувшем декабре, отмечают в МУП «Уфимские инженерные сети». 

За период снятия данных общедомовых счетчиков с 22 декабря по 21 января средняя температура воздуха составила -14,6°C.

В декабре (24 ноября - 21 декабря) показатель составил -13,3°C.

В январе 2022-го (24 декабря - 23 января) — -12,6°C.

Что это значит? Следует ожидать соответственного счета к оплате. Объемы потребленной теплоэнергии по каждому многоквартирному дому УИС публикует на своем сайте. МУП обеспечивает теплом и горячей водой Демский, Ленинский, Кировский, Советский районы Уфы.

С 1 декабря 2022 года (вместо 1 июля 2023) тарифы ЖКХ в Башкирии повысились в среднем на 9%. Перенос срока индексации вызван необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ в стране, объясняли Башинформу эксперты. Очередная индексации тарифов ожидается не ранее 1 июля 2024 года.  

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