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Сегодня, 10:25

В 2022 году Башкирия вошла в Топ-10 регионов страны по уровню развития конкуренции

правительство Башкирии
Фото:правительство Башкирии

По итогам 2022 года Башкирия заняла 1 место среди субъектов ПФО по экономии на торгах, которая составила 6,4 млрд рублей, 3 место по объему закупок (без учета закупок малого объема) - 137,8 млрд рублей, 7 место по доле закупок у субъектов малого предпринимательства -  48%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По итогам прошлого года в Башкирии заключено 385,8 тыс. контрактов на сумму 147,9 млрд руб. Стоимость контрактов, заключенных с республиканскими поставщиками, в 2022 году, увеличилась на 24,2 млрд руб. и составила 112,4 млрд руб. или 76% от общей стоимости заключенных контрактов.

В государственных и муниципальных закупках все активнее участвуют предприниматели. Стоимость заключенных с ними контрактов в 2022 году выросла на 5,6 млрд. руб., их доля за 2022 год составила 48% совокупного годового объема закупок или 27,4 млрд рублей. По итогам работы регионов в части развития конкуренции, Башкирия заняла 7-е место среди 85 субъектов Российской Федерации, что на 24 позиции лучше по сравнению с результатами 2021 года.

Ранее «Башинформ» рассказывал о том, как в республике соблюдается антимонопольное законодательство.

Автор:Роман Якимчук
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