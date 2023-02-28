Названы самые распространенные нарушения в антимонопольной сфере, допущенные в Башкирии

В ходе пресс-конференции по итогам 2022 года руководитель Башкортостанского УФАС Андрей Хомяков назвал наиболее распространенные нарушения антимонопольного законодательства. Среди них, например – злоупотребление доминирующим положением, по таким фактам выдано 32 предупреждения, возбуждено и рассмотрено 5 дел. Чаще всего злоупотребление проявляется в форме навязывания невыгодных условий договоров и необоснованном отказе от заключения договора.

Кроме того, в отчетный период выдано 19 предупреждений, возбуждено и рассмотрено 6 дел по фактам недобросовестной конкуренции. Чаще всего такие факты отмечаются в сфере торговли и финансовых услуг.

По словам Андрея Хомякова, в Башкирии снизилось количество предприятий, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков. В 2022 году было рассмотрено 63 заявления заказчиков о включении в данный реестр, 20 из которых были удовлетворены. В рамках контроля в сфере государственных и муниципальных закупок рассмотрено 428 обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков, по итогам которых включено в реестр 96 хозяйствующих субъектов.