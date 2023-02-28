Наибольший рост товарооборота показали страны с торгпредствами Башкирии — минВЭС

В 2022 году Башкирия поддерживала торговые отношения с 112 странами, сообщили в минВЭС РБ. В минувшем году возобновилось партнерство с Барбадосом, Камеруном и Ямайкой (начатое в 2019 году и прерванное в пандемию), где закупалась алкогольная продукция, и впервые состоялась закупка лекарств в Парагвае.

По сравнению с 2021 годом оборот торговли с КНР вырос на 25%, с Казахстаном — на 20%, с Турцией — на 50%. Несмотря на санкции, оборот с Финляндией вырос в 5 раз, с Нидерландами — в 2 раза.

Топ-10 контрагентов Башкирии традиционно возглавил Китай — 24% от общего объема внешнеторгового оборота. Далее в первой десятке Казахстан, Нидерланды, Беларусь, Латвия, Турция, Индия, Узбекистан, Финляндия и Германия.

Из первой десятки стран-контрагентов вышли США и Корея.

«Будет усилена работа с Ираном, — заявила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — По итогам 2022 года Иран занял 11 место по объему товарооборота, его позиции потеснили усилившиеся торговые отношения с Узбекистаном и Индией. В текущем году мы готовим официальный визит в Иран, а также планируем открыть в этой стране представительство Башкортостана при торгпредстве России, как эффективный инструмент для стимулирования деловой активности».

Министр отметила, что заметный рост товарооборота отмечается в тех странах, где работают республиканские «торгпредства». Это Китай, Казахстан, Беларусь, Турция и Узбекистан — все они не только находятся в «топе», но и укрепили свои позиции. В результате деятельности представителей в Башкирии реализуются совместные с иностранными инвесторами проекты почти на 9 млрд рублей, подчеркнули в минВЭС.

Внешнеторговый оборот предприятий Башкирии в 2022 году вырос на 10,5% по сравнению с доковидным 2019 годом. В сравнении с 2021-м экспорт вырос на 10%, импорт — на 12%, сообщили в минВЭС РБ. При этом более 65% экспорта — несырьевые неэнергетические товары — то есть продукция переработки, не относящаяся к ТЭК. За год объем ННТ вырос на 6,7%.