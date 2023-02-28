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Сегодня, 12:13

В Башкирию в 2022 году ввезли из-за границы автомобилей в 26 раз больше, чем годом ранее

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Ввоз автомобилей из-за границы в 2022 году увеличился в 26 раз, следует из данных Башкортостанской таможни. По данным ведомства, в прошлом году было оформлено 2247 таможенных приходных ордеров против 85 в 2021-м. Общая сумма утилизационного сбора составила свыше 54 млн рублей, а в 2021 году сбор составил около 5 млн руб. 

На пресс-конференции в Башинформе заместитель начальника Башкортостанской таможни Юрий Соколов сообщил, что из дальнего зарубежья в минувшем году было ввезено более 80 автомашин против восьми в 2021-м. Из ближнего зарубежья — Белоруссии, Армении и Казахстана ввезли более 2 тысяч автомобилей.

При этом на Казахстан приходится порядка 1,5 тыс. машин, 72% из них — новые автомобили 2022 года выпуска. Большей частью это легковые машины марок Hyundai, Mitsubishi, Kia, Chevrolet.

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