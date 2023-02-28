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Вчера, 16:42

В 2022 году доходы бюджета Башкирии выросли на 14,2% — минфин

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

«Башкирия традиционно входит в группу регионов с надлежащим качеством управления региональными финансами, в группу заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости и в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных», — сказала на коллегии минфина РБ глава ведомства — вице-премьер правительства Лира Игтисамова.

За 2022 год в консолидированный бюджет республики поступило почти 231 млрд руб. доходов (+14,2% к 2021). Из них налоговых и неналоговых — 181,3 млрд руб. (+15,1%). В местные бюджеты — 49,7 млрд руб. (+11,2%).

Министр отметила, что «благодаря своевременным решениям в области налоговой политики, реализации системных мер по наращиванию доходного потенциала и изысканию дополнительных доходных источников, удалось минимизировать влияние негативных факторов на поступления доходов».

Расходы консолидированного бюджета республики исполнены в объеме свыше 343 млрд руб. «В структуре расходов на протяжении многих лет сохраняется традиционная социальная направленность бюджета — на финансовое обеспечение социальной политики, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и других социальных сфер направлено более 244 млрд руб., что выше 2021 года почти на 10%», — сообщила Лира Игтисамова.

В 2022 году Башкортостан принимал участие в 12 национальных проектах и реализовывал 49 региональных проектов. На реализацию последних республиканский бюджет направил «колоссальный объем средств  — в два раза больше объемов 2021 года — 48,5 млрд руб.», напомнил вице-премьер Илшат Тажитдинов.

Помимо своих прямых задач, минфин реализует целый ряд проектов по развитию — в области финансовой грамотности населения, развития рынка «социального заказа» (когда негосударственные организации оказывают услуги по заказу государства), проектов инициативного бюджетирования.

В 2022 году в республике стартовали проекты, инициированные школьниками, и по развитию сети предуниверсариев, которые проходили в нескольких пилотных муниципалитетах, и показали, что интерес у детей к реализации именно своих идей очень велик, отметила вице-премьер.

Завершилась коллегия церемонией награждения сотрудников финансовой системы.

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