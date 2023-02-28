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Сегодня, 13:04

Заграничный пассажиропоток в аэропорту «Уфа» сократился на 34% в 2022 году

По итогам 2022 года заграничный пассажиропоток в аэропорту «Уфа» снизился на 34% по сравнению с 2021-м, сообщил на пресс-конференции в Башинформе начальник Башкортостанской таможни Марат Сафиуллин.

В минувшем году из республики за границу выехало на 200,5 тыс. человек меньше: 395 тыс. человек против 595,6 тыс. в 2021-м.

Количество оформленных воздушных судов уменьшилось на 27% и составило 2384 (в 2021 — 3249).

В 2022 году количество рейсов в Турцию сократилось на 43%, в Египет — на 46%.

На 60% вырос пассажиропоток в ОАЭ и более чем в 4 раза — в Узбекистан.

Как сообщалось ранее, ввоз автомобилей в Башкирию из-за границы вырос в 26 раз: всего ввезено почти 2,25 тыс. машин, из них более 1,5 тыс. — из Казахстана.

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