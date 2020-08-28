Фото: Артем Валиев Заявление Путина по БСК; появился символ башкиро-татарской дружбы - неделя в Башкирии Фото: Артем Валиев

Путин и Хабиров вмешались в ситуацию по приватизации «Соды»; где в Башкирии появится кластер по глубокой переработке газа; кто и почему не дал присвоить Куштау охранный статус; как сотрудница полиции получала тысячу рублей за каждого умершего; уменьшится пособие по безработице. Все главные новости недели – в одном материале ИА «Башинформ».

Обманутые дольщики получат свое жилье

Федеральный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства рассмотрел заявки на варианты решения проблем 16 незавершенных объектов в Башкирии. Как рассказал 24 августа глава Госстроя РБ Марат Ахмадуллин на «Стройчасе», по семи из них подписаны соглашения о завершении строительства. Это три жилых дома компании «Стройиндустрия» и два объекта «БашЛСТК» в селе Иглино, а также два дома компании «Регионстройкомплекс» – в Ленинском районе и литер №3 в квартале, ограниченном улицами Дорофеева, Чернышевского, Мингажева и Коммунистической в Уфе. Дольщики оставшихся 9 домов компаний «Стройиндустрия», «БашЛСТК» и «Ишимбайжилстрой» получат денежное возмещение. По данным «Башинформа», решения жилищного вопроса в республике сегодня ждут более 9 тысяч обманутых дольщиков.

В Башкирии появится кластер по глубокой переработке газа

Об этом стало известно на выездном «Промчасе», который 25 августа провел глава Башкирии Радий Хабиров в рамках рабочей поездки в Кумертау и Куюргазинский район. На совещании, состоявшемся на площадке Канчуринско-Мусинского комплекса подземного хранения газа, отмечалось, что природный газ – это основа энергетического баланса Башкирии. Ежегодно регион потребляет 15 млрд куб. м газа. При этом бóльшая его часть используется в тепло- и электроэнергетике, то есть просто сжигается. Поэтому в будущем одним из наиболее перспективных вариантов использования «голубого топлива» может стать создание кластера по глубокой переработке газа, в частности в этилен и пропилен, на базе ООО «Газпром нефтехим Салават».

Важным направлением расширения использования природного газа является газификация населённых пунктов. Уровень газификации в республике составляет 82,7% (по России – 70%), но к газу предстоит подключить еще 210 тысяч домов, прежде всего в Зауралье и на северо-востоке. Также в республике поддержат предприятие «Южурал-Ойл», выпускающее спецтехнику для «Газпрома».

«Сегодня была очень хорошая повестка. Мы обсудили, по сути, стратегию развития экономики региона. Сейчас мы в моменте, который определяет будущее нашей республики», – резюмировал Радий Хабиров.

26 августа на совещании по вопросу газификации регионов в партии «Единая Россия» заявили, что доведение газа до дома должно быть бесплатным для граждан России.

Замначальника башкирской таможни подозревают в приготовлении к мошенничеству

На этой неделе Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении замначальника Башкортостанской таможни Дениса Шуляченко. Он подозревается в приготовлении к мошенничеству, а именно к хищению денег в особо крупном размере при получении соцвыплаты для приобретения жилья. По версии следствия, в январе 2019 года подозреваемый подал начальнику Башкортостанской таможни заявление о его постановке на учет для получения единовременной соцвыплаты на приобретение жилья. При этом он умолчал, что в 2006 году уже получил госсертификат о выделении субсидии на приобретение жилья и таким образом купил квартиру в Самаре. На момент выявления сотрудниками УФСБ противоправного деяния подозреваемый стоял на учете на получение соцвыплаты в размере 4 099 584, 06 рубля, сообщает «Башинформ».

Как будут работать школы и вузы в условиях пандемии коронавируса

Об этом 24 августа на совещании в Правительстве Башкирии доложил министр образования и науки Айбулат Хажин. По его словам, 1 сентября все учебные заведения республики возобновят свою работу в штатном режиме. При этом на торжественные линейки допустят только первоклассников и учеников 9-х и 11-х классов. В школах занятия будут проходить только в одном кабинете, уроки сокращаются на 5 минут; будут плавающие перемены; постоянная дезинфекция; для всех взрослых – строгий масочный режим. Также в школах Уфы в первой четверти запрещено вызывать учеников к доске. При этом в колледжах и вузах офлайн будут учиться только первые и выпускные курсы, первые курсы бакалавриата и магистратуры и еще два образовательных учреждения культуры. Все остальные будут учиться дистанционно до 1 ноября.

С начала пандемии в республике коронавирусом заболели 7 698 человек, скончались 28. Ежедневно список зараженных увеличивается в среднем на 33 человека.

«Это печальная история» — Путин о БСК

26 августа Президент России Владимир Путин вмешался в ситуацию вокруг Башкирской содовой компании, пытавшейся разработать шихан Куштау. «Контрольный пакет компании принадлежит частным лицам. Деньги в развитие не инвестируются, в регионе не остаются», — заявил он на совещании в правительстве, отметив, что при выручке в 45 млрд рублей на инвестиции ушло только 2,5 млрд. «Деньги идут туда, где проживают акционеры, на кипрские счета», — сообщил Путин. «Бесконтрольное выкачивание денег безо всяких обязательств – это такая печальная история», — сказал президент и поручил прокуратуре проверить сделку, в результате которой «абсолютно чудесным образом» государство потеряло контроль над активами БСК.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил Путина за поручение разобраться со сделкой по приватизации «Соды». По словам Хабирова, ущерб от приватизации БСК оценивается в десятки миллиардов рублей, заявление о причинении ущерба республике уже в прокуратуре. Ранее, 24 августа, он поручил Минземимущества Башкирии проверить отчуждение госпакета БСК «на предмет нанесения ущерба республиканскому бюджету». «Мне нужны быстрые решения», — сказал тогда Хабиров.

28 августа в интервью РБК Радий Хабиров заявил, что основной вариант возвращения контроля над БСК — признание незаконными сделок 2007 и 2013 годов по размытию контрольного пакета акций, в результате которых республика снизила долю с 62% до 38%.

Кто и когда не дал присвоить Куштау охранный статус?

Как рассказали 25 августа на пресс-конференции в «Башинформе», Минэкологии Башкирии подготовило документы для создания особо охраняемой природной территории на горе Куштау. 22 августа письмо с таким предложением в Минприроды России направил Глава РБ. В федеральном ведомстве эту идею одобрили. При этом директор Уфимского института биологии РАН Василий Мартыненко сообщил, что «вопрос по статусу Куштау обсуждался еще в 2005 году. Тогда воспротивились местные жители, но только потому, что охранный статус запрещает всякую хозяйственную деятельность».

Напомним, 16 августа Радий Хабиров прибыл на шихан Куштау, где разгорался конфликт между БСК и экоактивистами, противящимися промышленной разработке горы. Хабирову удалось договориться прекратить столкновения и покинуть гору всем сторонам.

Попали в десятку регионов с самым загрязненным воздухом

Тем временем стало известно, что Башкирия заняла седьмое место в Топ-10 российских регионов по уровням выбросов от предприятий и транспорта. По данным аналитиков сети FinExpertiza, в 2019 году в Башкирии суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 600 тысяч тонн. На первом месте антирейтинга — Красноярский край, где за год выброшено в атмосферу 2623 тысячи тонн загрязняющих веществ. В первую десятку регионов с самым загрязненным воздухом также попали: Кемеровская область, ХМАО, Свердловская область, ЯНАО, Иркутская, Челябинская, Оренбургская области и Краснодарский край. Всего в прошлом году предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ, в среднем на одного россиянина пришлось около 155 кг вредных выбросов в год.

Как сотрудница полиции получала тысячу за каждого умершего

В Стерлитамаке экс-помощник оперативного дежурного отдела полиции обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Женщина-полицейский при обнаружении умерших людей отправляла смс-сообщения об этом директору ритуального салона «Память». Служебная информация содержала сведения об адресах местонахождения умерших. За каждую информацию, необходимую для оперативного предложения услуг ритуального салона родственникам погибших, предприниматель перечислял ей 1000 рублей. Так обвиняемая заработала более 170 тысяч, сообщил «Башинформ». По результатам проверки обвиняемая уволена со службы. Уголовное дело направлено в суд.

Уменьшится пособие по безработице

С 1 сентября в Башкирии минимальный размер пособия по безработице, увеличенный во время пандемии по коронавирусу, уменьшится до прежних значений и вновь составит 1 725 рублей. С мая по август он равнялся 5 175 рублям, напомнили в «Башинформе». Также с 1 сентября в регионе прекратится доплата 3 тысячи к пособию на каждого несовершеннолетнего ребенка для уволенных.

Мустай Карим как символ башкиро-татарской дружбы

27 августа в Казани открыли памятник народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму. Гостями этой церемонии стали главы Татарстана и Башкортостана — Рустам Минниханов и Радий Хабиров. Как рассказал «Башинформ», скульптура, стоимостью 45 млн рублей, представляет собой сложную композицию, включающую фигуру поэта, сидящего на уступе Уральских гор. «Рустам Нургалиевич, позвольте считать открытие этого памятника символом нерушимой дружбы Башкортостана и Татарстана, и нашей с вами настоящей мужской дружбы», — сказал на церемонии Радий Хабиров. Рустам Минниханов наградил Радия Хабирова медалью к 100-летию образования ТАССР за вклад в укрепление отношений двух республик и поблагодарил его за внимание к культурным запросам татар.

Обжалован приговор по делу об изнасиловании дознавательницы

На этой неделе прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на приговор Верховного суда РБ по делу об групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции по Уфимскому району. 3 июня Верховный суд РБ рассмотрел апелляционные жалобы в защиту бывших высокопоставленных сотрудников полиции Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, обвиненных в изнасиловании дознавательницы. В итоге Матвеева и Галиева, ранее приговоренных к 7 годам колонии, суд оправдал. Яромчука признали виновным по статье «изнасилование» и назначили 4 года лишения свободы. В октябре 2018 года трех высокопоставленных полицейских 23-летняя дознавательница обвинила в групповом изнасиловании. Их задержали на следующий день после инцидента. После проверки все обвиняемые и потерпевшая уволены из МВД.