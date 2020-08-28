Фото: пресс-служба главы Радий Хабиров: «Предложение о выкупе акций БСК более неактуально» Фото: пресс-служба главы

Власти республики более не рассматривают возможность выкупа части акций у основных собственников БСК. Об этом в интервью РБК заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Основной вариант возвращения контроля над предприятием теперь — признание незаконной сделок 2007 и 2013 годов по размытию контрольного пакета акций, в результате которых республика снизила долю с 62% до 38%.

«Я два раза публично сказал, по сути, сделал публичную оферту. Я сказал, что, поскольку компания не готова брать на себя ответственность за сохранение предприятия без сырьевой базы Куштау, более того, два дня назад они начали угрожать сокращением двух тысяч человек и остановкой производства, мы предлагаем купить акции, получить контрольный пакет – и сами будем нести ответственность за это предприятие. С тех пор ни один представитель компании на нас не выходил. Чем глубже, чем дальше мы сейчас изучаем эту ситуацию, я полагаю, что этот вопрос уже не актуален» — сказал он.

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил вернуть республике контроль над «Башкирской содовой компанией» (БСК), увеличив долю республики в уставном капитале до контрольного пакета акций. Сейчас республике принадлежит 38,28%.

«Нам нужно забирать предприятие, и уже в ходе управления предприятием, как местные люди, понимающие, что здесь происходит, будем решать его судьбу, — сказал он.

26 августа конфликт вокруг БСК прокомментировал президент России Владимир Путин, назвав ситуацию «бесконтрольным выкачиванием денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями». Президент сказал, что контрольный пакет акций Башкирской содовой компании принадлежит частным лицам, но «Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются». В 2019 году БСК заработала 45 млрд рублей, а инвестировала только 2,5 млрд. «Где деньги? Известно где — в офшорах».

Глава государства дал поручение прокуратуре проверить сделку, в результате которой государство потеряло контроль над активами. Прокуроры уже ведут проверку. Руководство республики предоставило им все документы по сделкам 2007-2013 годов. Ущерб от приватизации «Соды» оценивается, по предварительным расчетам, в несколько десятков миллиардов рублей.