Фото: пресс-служба главы Башкортостана Проблему дольщиков еще 16-ти незавершенных объектов в Башкирии решат в ближайшее время Фото: пресс-служба главы Башкортостана

Федеральный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства рассмотрел заявки на варианты решения проблем 16 незавершенных объектов, которые расположены на территории Башкортостана. Председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин на «Стройчасе» рассказал, что по семи из них подписаны соглашения о завершении строительства. Речь идёт о трёх жилых домах компании «Стройиндустрия» (корпуса Б, В, Е) и двух объектах «БашЛСТК» (литеры 2 и 4) в селе Иглино, а также о двух домах компании «Регионстройкомплекс» – литер № 378 в Ленинском районе и литер № 3 в квартале, ограниченном улицами Дорофеева, Чернышевского, Мингажева и Коммунистической.

Дольщики оставшихся девяти домов, которые начинали возводить компании «Стройиндустрия», «БашЛСТК» и «Ишимбайжилстрой», получат денежное возмещение.

В ближайшее время наблюдательный совет фонда примет решение ещё по семи объектам.

«К 2023 году обманутых дольщиков в республике быть не должно», – отметил Радий Хабиров.

Решения жилищного вопроса в республике сегодня ждут более девяти тысяч граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. Обманутые дольщики имеются в 15 муниципальных образованиях республики. Помимо столицы это Стерлитамак, Нефтекамск, Салават, Октябрьский, а также Уфимский, Стерлитамакский, Иглинский районы и ряд других.