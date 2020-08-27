Президент Татарстана поблагодарил Радия Хабирова за внимание к культурным запросам татар

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова за внимание к духовным и культурным запросам татар, а также за укрепление межнациональных отношений.

Рабочая встреча руководителей двух республики состоялась 27 августа в Казани.

В ней также приняли участие представители органов государственной власти двух регионов. Руководители братских республик обсудили перспективы укрепления межрегионального сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры.

Рустам Минниханов поблагодарил Радия Хабирова за внимание к вопросам развития всестороннего сотрудничества между республиками.

«У Татарстана и Башкортостана давно сложилась настоящая братская дружба. Наши народы объединяют общая история, культура, национальные традиции, единая религия, близость языков и схожесть экономических интересов», – сказал Рустам Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что в прошлом году руководители регионов подписали новое соглашение о сотрудничестве между республиками и план мероприятий по его реализации на 2019-2021 годы. Татарстанские предприятия успешно развивают партнёрские связи с коллегами из Башкортостана.

«Важно расширять взаимодействие в сфере высоких технологий, научно-технического сотрудничества и образования, – подчеркнул Рустам Минниханов. – В настоящее время в республике обучается много студентов из Башкортостана. Наши студенты также получают знания в ваших вузах. Подготовка кадров, отвечающих запросам рынка и инновационной экономики, даёт конкурентное преимущество».

Президент Татарстана отметил, что в Башкортостане проживает много татар и выразил благодарность Радию Хабирову за внимание к их культурным и духовным запросам, укреплению межнациональных отношений. В свою очередь в Татарстане также созданы все необходимые условия для сохранения и развития духовной культуры проживающих здесь башкир.

Глава Башкортостана поздравил жителей Татарстана со 100-летием со дня образования ТАССР, отметив, что республика прошла впечатляющий путь развития.

«Сегодня Татарстан – один из самых динамично развивающихся регионов России. У наших республик есть огромные возможности для дальнейшей кооперации и развития торгово-экономического сотрудничества, – сказал Радий Хабиров. – Крупнейшие нефтегазодобывающие и нефтехимические предприятия Татарстана активно работают с башкирскими поставщиками. Цифры говорят о росте товарооборота, который составляет порядка 34 млрд рублей. Надеюсь, что такие встречи будут способствовать дальнейшему развитию взаимной торговли».

Радий Хабиров поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку проекта по установке памятника народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму в Казани.

«Для нас это символ башкиро-татарской дружбы, символ единения наших народов», – подчеркнул Глава Башкортостана.

Радий Хабиров также отметил, что в сентябре Татарстан ждёт важное политическое событие – выборы Президента республики.

«Я считаю, что жители Татарстана могут действительно гордиться своим лидером за ту работу, которую вы делаете и которая позволяет Татарстану двигаться вперёд», – сказал Глава Башкортостана.