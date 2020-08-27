В Казани открыли памятник народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму

Фото: Олег Яровиков



















































Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Казани, в сквере имени Мустая Карима, на пересечении улиц Оренбургский тракт и Даурской, состоялась церемония открытия памятника Герою Социалистического Труда, народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму. Гостями торжества стали главы Татарстана и Башкортостана — Рустам Минниханов и Радий Хабиров.

Общая стоимость скульптуры составила 45 млн рублей. Она представляет собой сложную композицию, включающую фигуру поэта, сидящего на уступе Уральских гор. Ее автором стал председатель Союза художников страны, народный художник России, скульптор Андрей Ковальчук. Сегодня он был награжден благодарностью президента Татарстана, а также получил государственную награду Башкортостана — орден Дружбы народов.

По словам Радия Хабирова, памятник навсегда станет символом процветания и движения вперед двух республик на благо России.

«Для нас большая честь открыть памятник Мустаю Кариму в сердце Казани. Для нас он всегда был духовным наставником, он любил Татарстан и выступал за братскую дружбу двух народов. Рустам Нургалиевич, позвольте считать открытие этого памятника символом нерушимой дружбы Башкортостана и Татарстана, и нашей с вами настоящей мужской дружбы», — сказал Радий Хабиров.

«В прошлом году, в год столетия Башкортостана, мы открывали памятник Габдулле Тукаю в Уфе. В этом году, уже Татарстану исполняется 100 лет, и сегодня вновь радостное событие для наших народов, мы открываем памятник Мустаю Кариму — классику Башкирской литературы, поэту, драматургу, публицисту, участнику Великой Отечественной войны, общественному деятелю, имя которого золотыми буквами вписано в историю российской и мировой литературы. Произведения Мустая Карима всегда отличали глубокий смысл, искренность, красота и богатство языка, национальный башкирской колорит», — подчеркнул, приветствуя гостей церемонии, президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов наградил Радия Хабирова медалью к 100-летию образования ТАССР за вклад в укрепление отношений двух республик.

Внук поэта Тимербулат Каримов сказал, что любовь его деда к Татарстану началась с детства, когда он слушал стихи Габдуллы Тукая.

«Казань навсегда стала для него любимой и родной. Хасан Туфан, Риза Ишмурат, Гариф Ахунов, Сара Садыкова, Роберт Минуллин и многие другие были ему близкими и родными людьми. Большая дружба связывала его с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Татарстан отвечал любовью на любовь. Мы говорим слова благодарности от нашей семьи президенту Татарстана Рустаму Минниханову, скульптору, архитекторам. Пусть как и прежде лик Мустая будет символом нашего неделимого культурного пространства, безусловной любви родных друг другу народов», — сказал Тимербулат Каримов.