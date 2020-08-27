Фото: Андрей Старостин В Башкирии с 1 сентября размер пособия по безработице уменьшится с 5 до 1,7 тысячи рублей Фото: Андрей Старостин

В Башкирии с 1 сентября минимальный размер пособия по безработице, увеличенный во время пандемии по коронавирусу, уменьшится до прежних значений и вновь составит 1 725 рублей. С мая по август он равнялся 5 175 рублям.

Также, как сообщает Министерство семьи, труда и соцзащиты населения, с 1 сентября в регионе прекратится доплата к пособию на каждого несовершеннолетнего ребенка. Она составляла 3 тысячи рублей и выплачивалась в июне-августе, для уволенных с 1 марта 2020 года — дополнительно с апреля по май.

Гражданам, уволенным и признанным безработными, начиная с 1 марта размер пособия по безработице будет определяться в соответствии с законом РФ в зависимости от среднего заработка за последние три месяца и ряда других условий.

Напомним, с апреля по август пособие по безработице назначается в фиксированном максимальном размере 13 949,50 рублей — за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины.

Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта этого года, пособие по безработице устанавливается в размере 13 949,50 рублей на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года.

Безработным, утратившим после 1 марта право на получение пособия по безработице в связи с истечением периода его выплаты, данная выплата продлевается на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года. Безработному гражданину назначат пособие в прежнем размере, уточняет ведомство.