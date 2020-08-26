«Единая Россия» предложила механизмы бесплатного подключения жителей страны к газу

Уровень газификации населенных пунктов в России составляет 70%. Президент Владимир Путин поручил поэтапно довести этот показатель до 100% к 2030 году. Однако при существующей системе подключения к газу есть риск, что данная задача не будет выполнена. В партии «Единая Россия» предложили ряд механизмов, которые обеспечат достижение указанной цели, а подключение к газораспределительным сетям для граждан станет бесплатным, а затраты должен на себя взять «Газпром»

Средняя стоимость подключения к газу сегодня составляет порядка 400 тысяч рублей, напомнил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании по вопросу газификации регионов с участием профильных министерств и ведомств. Сейчас за подведение газа отвечают регионы. «Газпром» строит магистральный газопровод, затем региональные компании заключают соглашения с жителями и проводят газ к домам. Цена может разниться в зависимости от того, на какой стороне улицы стоит дом — чем дальше от трубы — тем дороже.

Бывали случаи, когда гражданам за эту услугу предлагали заплатить астрономические суммы — к примеру, в Тюменской области жителю одного села выставили счет на 28 миллионов рублей. Все потому, что магистраль была перегружена, и до его дома нужно было тянуть 41 километр труб.

В «Единой России» считают, что доведение газа до дома должно быть бесплатным для граждан — они должны платить только за газовые котлы или плиты. Все работы должен проводить за свой счет «Газпром».

«При этом необходимо компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, например, через льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и других», — сказал Андрей Турчак

«Люди должны иметь возможность получить услугу через МФЦ или газораспределительные организации, а не бегать по инстанциям. Также должен действовать единый и понятный стандарт сроков подключения домовладений», — подчеркнул Андрей Турчак.

Помимо прочего, в России сейчас затянуты сроки подведения газа к домам — в некоторых регионах люди ждут голубое топливо до двух лет. В Минэнерго согласны с предложением «Единой России» сократить этот период до трех месяцев. Поддерживают в ведомстве и идею введения принципа «единого окна».

Координатор проекта «Школа грамотного потребителя» в Башкортостане Анатолий Дубовский сказал, что подключение к газу – довольная дорогая процедура: в среднем стоит около 100 тысяч рублей. Поэтому наиболее материально уязвимые семьи не могут завести газ в дом.

«В конце прошлого года в Башкирии заработала новая программа по субсидированию газификации отдельным категориям граждан. Сертификаты могут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и многодетные семьи. На программу из бюджета республики в 2019 году было направлено 64 миллиона рублей, в последующие три года выделяется по 200 млн рублей. Номинал сертификата составляет 60 тысяч рублей. Для малоимущих инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных семей, а также для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий — 100 тысяч рублей. Надеемся, программа станет хорошей поддержкой для отдельных категорий граждан», — прокомментировал Анатолий Дубовский.

Напомним, вчера на выездном «Промышленном часе» обсуждался вопрос газификации населенных пунктов в Башкортостане. Уровень газификации в регионе довольно высокий и составляет 82,7 процента. Вместе с тем в республике остаются не газифицированными 210 тысяч домов, из них 47 тысяч не подключены к уже построенным в населённых пунктах сетям. Прежде всего это касается районов Зауралья и северо-востока Башкортостана, жители, которых пока не провели газ в свои дома.

Все предложения должны лечь в основу федерального проекта «Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года». В нем будут определены конкретные целевые показатели по регионам, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения. Таким образом, мероприятия по газификации синхронизируются с нацпроектами, их темпы возрастут, также будет определен единый оператор газификации для каждого региона. Именно на нем будет лежать ответственность за доведение газа от трубопровода до каждого дома.

Для детальной проработки вопроса «Единая Россия» создаст рабочую группу, в которую войдет руководство «Газпром межрегионгаз», представители Минсельхоза, Минфина и Минстроя. Кроме того, партия запустит новый партпроект, с помощью которого будет контролировать газификацию на местах. В том числе с ним «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.