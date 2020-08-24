Как будут работать с 1 сентября детские сады, школы, ссузы и вузы - Минобр Башкирии
Как будут работать с 1 сентября детские сады, школы, ссузы и вузы - Минобр Башкирии Фото: ИА «Башинформ»
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве Башкирии министр образования и науки Айбулат Хажин доложил о готовности образовательных организаций к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса.
В школы пойдут все классы
Ранее было принято решение, что все учебные заведения республики возобновят свою работу в штатном режиме. В настоящее время в регионе насчитывается 1310 общеобразовательных организаций, в которых учатся 520 176 детей.
Линейка не для всех
1 сентября на торжественные линейки, посвященные Дню знаний, будут допущены не все учащиеся. Традиционный праздник пройдет только для первоклассников и учеников выпускных классов — 9 и 11-х.
В этом году впервые за парты сядут 55 тысяч первоклассников.
Новый учебный год с новыми требованиями
Для минимизации распространения новой коронавирусной инфекции в школах должны соблюдаться следующие требования.
- за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, физкультуры, физики, химии, информатики, технологии.
- школа должна составить расписание уроков и перемен так, чтобы дети не пересекались в коридорах: когда у одних перемена, другие учатся.
- Уроки сокращаются на 5 минут.
- Потоки учеников и учителей будут разделены. Будут открыты все входы в учебные учреждения, в том числе запасные.
- Для всех взрослых в школах – строгий масочный режим.
- На входе в школу у всех школьников начнут измерять температуру.
- Обязательно – по графику проветривание классов и коридоров, обработка их дезинфицирующими средствами.
- В местах массового пребывания детей – в столовых, спортзале, коридорах — должны быть установлены рециркуляторы воздуха.
Не все студенты смогут учиться очно
В республике для части студентов в новом учебном году обучение начнётся дистанционно. В традиционном формате будут обучаться только первые и выпускные курсы колледжей, а также первые курсы бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений. Студенты остальных курсов будут находиться на дистанционном обучении до 1 ноября.
В этом году в колледжах республики будут учиться 93, 9 тысячи студентов, в вузах — 97,9 тысячи студентов.
Детские сады откроют все
С 1 сентября откроют двери для своих воспитанников все дошкольные учреждения республики. До этого работали только дежурные группы в нескольких учреждениях.
Всего в регионе 1027 детских садов. В этом году количество воспитанников в них — 244 950.
В условиях пандемии по коронавирусной инфекции учреждения также должны будут соблюдать ряд санитарно — эпидемиологических требований, сообщал «Башинформ».
- детям на входе будут измерять температуру.
- должна быть организована ежедневная влажная уборка всех помещений дезинфицирующими средствами, ежедневная дезинфекция игрушек и игрового оборудования, генеральная уборка не реже одного раза в неделю, гигиеническая обработка рук кожными антисептиками, регулярное обеззараживание воздуха, регулярное сквозное проветривание.
- персонал столовых и пищеблоков должен работать в масках и перчатках.
- по возможности число воспитанников в группах должно быть сокращено.
- дети из разных групп не должны будут общаться между собой, в том числе во время прогулок на улице.