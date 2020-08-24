Фото: ИА «Башинформ» Как будут работать с 1 сентября детские сады, школы, ссузы и вузы - Минобр Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве Башкирии министр образования и науки Айбулат Хажин доложил о готовности образовательных организаций к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса.

В школы пойдут все классы

Ранее было принято решение, что все учебные заведения республики возобновят свою работу в штатном режиме. В настоящее время в регионе насчитывается 1310 общеобразовательных организаций, в которых учатся 520 176 детей.

Линейка не для всех

1 сентября на торжественные линейки, посвященные Дню знаний, будут допущены не все учащиеся. Традиционный праздник пройдет только для первоклассников и учеников выпускных классов — 9 и 11-х.

В этом году впервые за парты сядут 55 тысяч первоклассников.

Новый учебный год с новыми требованиями

Для минимизации распространения новой коронавирусной инфекции в школах должны соблюдаться следующие требования.

за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, физкультуры, физики, химии, информатики, технологии.

школа должна составить расписание уроков и перемен так, чтобы дети не пересекались в коридорах: когда у одних перемена, другие учатся.

Уроки сокращаются на 5 минут.

Потоки учеников и учителей будут разделены. Будут открыты все входы в учебные учреждения, в том числе запасные.

Для всех взрослых в школах – строгий масочный режим.

На входе в школу у всех школьников начнут измерять температуру.

Обязательно – по графику проветривание классов и коридоров, обработка их дезинфицирующими средствами.

В местах массового пребывания детей – в столовых, спортзале, коридорах — должны быть установлены рециркуляторы воздуха.

Не все студенты смогут учиться очно

В республике для части студентов в новом учебном году обучение начнётся дистанционно. В традиционном формате будут обучаться только первые и выпускные курсы колледжей, а также первые курсы бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений. Студенты остальных курсов будут находиться на дистанционном обучении до 1 ноября.

В этом году в колледжах республики будут учиться 93, 9 тысячи студентов, в вузах — 97,9 тысячи студентов.

Детские сады откроют все

С 1 сентября откроют двери для своих воспитанников все дошкольные учреждения республики. До этого работали только дежурные группы в нескольких учреждениях.

Всего в регионе 1027 детских садов. В этом году количество воспитанников в них — 244 950.

В условиях пандемии по коронавирусной инфекции учреждения также должны будут соблюдать ряд санитарно — эпидемиологических требований, сообщал «Башинформ».