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В Минприроды России одобрили идею создания охраняемой зоны на горе Куштау

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Минприроды России одобрили идею создания охраняемой зоны на горе Куштау Фото: Валерий Шахов

В федеральном природоохранном ведомстве одобрили и поддержали идею создания региональной охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии.

«22 августа Минприроды России получило письмо главы республики Башкирия Радия Хабирова с предложением создать на горе Куштау охраняемую природную территорию регионального значения (ООПТ). Минприроды России со своей стороны готово оказать содействие в создании ООПТ», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

В ведомстве также уточнили, что в будущем на данной территории может быть создано ООПТ федерального значения.

Напомним, 16 августа 2020 года Радий Хабиров прибыл на шихан Куштау, где разгорался конфликт между «БСК» и группой активистов, противящихся промышленной разработке горы. Руководителю региона удалось договориться прекратить столкновения и покинуть гору всем сторонам. Глава региона пообещал, что на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения.

Куштау — один из четырех шиханов, расположенных недалеко от городов Стерлитамак и Ишимбай, это остатки рифов древних морей. Сейчас таких гор-одиночек осталось лишь три — это Торатау, Юрактау и сам Куштау. Шихан Шахтау начали разрабатывать еще в 1950-е годы, гора была полностью срыта.

ИА «Башинформ»
Теги: природа, Куштау, заповедники
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