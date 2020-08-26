Радий Хабиров: Справедливость восторжествует и «Сода» станет подспорьем для Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров высказал признательность Владимиру Путину за поручение прокуратуре разобраться со сделкой по приватизации «Соды».

«Я крайне признателен президенту за поддержку стремления республики и народа разобраться в очевидно для нас несправедливой и незаконной сделке, в результате которой важнейшее предприятие для экономики Башкортостана перестало быть государственным. После изучения нами сделок, в результате которых у республики осталось лишь 38% акций БСК, у нас появилось четкое понимание, что государству тем самым нанесен значительный ущерб. Уверен, что в ближайшее время справедливость восторжествует и «Сода» снова станет серьезным подспорьем в решении социально-экономический проблем Башкортостана. Варианты же решения сырьевой проблемы мы в настоящее время прорабатываем и найдем оптимальное решение», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, 26 августа стало известно о том, что Владимир Путин поручил прокуратуре проверить сделку по приватизации «Соды».

Глава государства отметил, что при выручке в 45 млрд рублей на инвестиционные цели ушло только 2,5 млрд рублей. Владимир Путин заявил, что деньги не остаются в регионе, а находятся в офшорах.

«В первую очередь надо думать о людях, о рабочих местах и социальной сфере, а бесконтрольное выкачивание денег безо всяких обязательств – это такая печальная история», — сказал президент России.