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14:44 (UTC+5), 19 Сентября 2026

В Башкирии назвали возраст самого молодого и самого пожилого наблюдателя

Наблюдателем может быть дееспособный гражданин, не ограниченный в своих правах.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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То есть это лицо, достигшее 18-летнего возраста. Об этом 19 сентября на встрече с журналистами в Общественном пресс-центре сообщил член Общественной палаты РБ, нотариус Анатолий Хомячук.

«И, кстати, у нас самый молодой наблюдатель как раз таки обладатель этого возраста — 18 лет, а самый пожилой участник — общественный наблюдатель — ему 77 лет», — отметил он.

Наблюдатели должны пройти обучение, которое проводила Общественная палата Республики Башкортостан.

«Это должны быть морально устойчивые люди, компетентные в рассмотрении вопросов выборной кампании и, скажем так, объективные люди. Они должны вызывать доверие! Вот чем отличается общественный наблюдатель от партийного представителя, — сказал Анатолий Хомячук.  — В Башкортостане создан мощный корпус наблюдателей — свыше 13 тысяч человек было подготовлено. И все эти люди обладают достаточными навыками для общественного контроля за проведением выборов».

Член Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах, проводимых на территории РБ, руководитель Центра примирительных технологий и общественного взаимодействия БГПУ им. М. Акмуллы Максим Беляев добавил, что задача наблюдателей – «быть нейтральными и независимыми».

«Главное — чтобы соблюдалась процедура голосования. А кто выиграет — это не волнует наблюдателя. Выиграет тот, за кого проголосует народ», — сказал он.

Член Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах, проводимых на территории РБ, директор «Издательского дома „Уфа“» Роза Хузина подчеркнула, что «у наблюдателей самая главная роль, чтобы выборы были прозрачными и честными».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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