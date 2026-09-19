В Башкирии назвали возраст самого молодого и самого пожилого наблюдателя

То есть это лицо, достигшее 18-летнего возраста. Об этом 19 сентября на встрече с журналистами в Общественном пресс-центре сообщил член Общественной палаты РБ, нотариус Анатолий Хомячук.

«И, кстати, у нас самый молодой наблюдатель как раз таки обладатель этого возраста — 18 лет, а самый пожилой участник — общественный наблюдатель — ему 77 лет», — отметил он.

Наблюдатели должны пройти обучение, которое проводила Общественная палата Республики Башкортостан.

«Это должны быть морально устойчивые люди, компетентные в рассмотрении вопросов выборной кампании и, скажем так, объективные люди. Они должны вызывать доверие! Вот чем отличается общественный наблюдатель от партийного представителя, — сказал Анатолий Хомячук. — В Башкортостане создан мощный корпус наблюдателей — свыше 13 тысяч человек было подготовлено. И все эти люди обладают достаточными навыками для общественного контроля за проведением выборов».

Член Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах, проводимых на территории РБ, руководитель Центра примирительных технологий и общественного взаимодействия БГПУ им. М. Акмуллы Максим Беляев добавил, что задача наблюдателей – «быть нейтральными и независимыми».

«Главное — чтобы соблюдалась процедура голосования. А кто выиграет — это не волнует наблюдателя. Выиграет тот, за кого проголосует народ», — сказал он.

Член Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах, проводимых на территории РБ, директор «Издательского дома „Уфа“» Роза Хузина подчеркнула, что «у наблюдателей самая главная роль, чтобы выборы были прозрачными и честными».