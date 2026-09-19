Политолог оценил роль Главы Башкирии в организации прозрачных выборов

Политолог, доцент УГНТУ, кандидат политических наук Артур Сулейманов 19 сентября на встрече с журналистами в Общественном пресс-центре высказался о роли Главы Башкортостана Радия Хабирова в организации выборов, о его серьезном вкладе в электоральный процесс.
«Электоральный процесс начинается намного раньше самих выборов — политический цикл начинается где-то за год примерно, не меньше. И мы видим, что Радий Фаритович внёс серьёзный вклад как минимум в три основных момента. Во-первых, он содействовал формированию социальной и общественной инфраструктуры, начиная от выделения определённых ресурсов, площадок, заканчивая методическим обеспечением. Мы видим, как взаимодействует Радий Хабиров с Общественной палатой Республики Башкортостан, как создаёт определённый тон этому электоральному процессу, — отметил Артур Сулейманов. — Во-вторых, взаимодействие с внешними экспертами. Мы видим, что в течение года Радий Фаритович и его команда постоянно взаимодействовали с федеральными политологами, различными экспертами, в том числе с коллегами, которые присутствуют здесь и представляют федеральный центр. Это говорит о том, что Радий Хабиров включён в повестку, понимает, что здесь на кону репутация региона. Главная его цель — создать условия, чтобы эта избирательная кампания прошла честно, выборы прошли прозрачно, открыто, и для этого регион сегодня делает очень много. В-третьих, последние три года Радий Хабиров активно проводит встречи с экспертным сообществом, политологами. Для чего это проводится? В том числе для того, чтобы задать тон таким важным политическим мероприятиям, как эти выборы».
Ранее эксперты оценили активность молодёжи Башкирии на выборах.
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