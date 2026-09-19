Эксперты оценили активность молодёжи Башкирии на выборах

В Общественном пресс-центре 19 сентября эксперты и политологи обсудили ход второго дня голосования, динамику явки, а также основные тенденции избирательного процесса в регионе с акцентом на участие в нем молодежи.

Так, доцент кафедры социологии и работы с молодежью УУНиТ Владимир Ковров заявил, что молодые люди всё активнее участвуют в выборах:

«Поколение зумеров — несколько другое: это прагматичные молодые люди, не то что были мы в советские годы. Мы студентам объясняем, говорим, что это гражданский долг, что в этом плане нужно ориентироваться и на старшее поколение — для них это праздник, когда они идут на выборы. Прогнозирую, что явка молодёжи будет со временем расти. То есть молодёжь всё больше и больше осознаёт, что будущее за ними».

Политолог, старший преподаватель УУНиТ Арсен Шаяхметов сказал, что пока физически нельзя сказать, сколько молодежи голосует, а визуальное наблюдение — обманчиво, так как, во-первых, охватывает только какие-то фрагменты, а во-вторых, потому что голосование многодневное и возрастная структура может быть распределена неравномерно.

«Понятно, что в пятницу будут голосовать работающие люди, это представители взрослого поколения. Молодёжь традиционно идёт голосовать в последние моменты. Это обусловлено и их политическими взглядами, и тем, что они порой любят откладывать дела на последний момент», — заявил он.

Член Общественной палаты РБ, член Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2026 году в Башкирии Тимур Валитов призвал молодежь включать критическое мышление.

«Важно с определённой осторожностью относиться к каким-то предложениям сходить на избирательный участок и что-нибудь там натворить», — сказал он.