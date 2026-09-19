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11:30 (UTC+5), 19 Сентября 2026

Александр Брод заявил о высокой гражданской активности жителей Башкирии

Он отметил, что явка в республике хорошая.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Явка в Башкирии хорошая, что говорит о высокой гражданской активности жителей республики. Об этом 19 сентября в Общественном пресс-центре сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

Он отметил, что Республика Башкортостан одна из первых стала практиковать форумы общественных наблюдателей.

«Это было в течение нескольких лет, я подключался в режиме онлайн и видел, что наблюдателей от Общественной палаты уважают, ценят и видят в них реальную гражданскую силу, которая способна обеспечивать прозрачность и законность избирательного процесса, — сообщил он. — Вчера с коллегами из пяти зарубежных стран мы посещали несколько избирательных участков, видели там наблюдателей от кандидатов, от политических партий, в том числе наблюдателей от Общественной палаты республики, блогеров. Все они внимательно, тщательно наблюдают за состоянием избирательных участков: насколько они комфортные, есть ли в наличии информационные материалы, соблюдается ли тайна голосования, смотрят за действиями членов избирательных комиссий, за соблюдением всех необходимых процедур, в том числе за обеспечением безопасности».

Александр Брод подчеркнул, что проблемных сообщений за вчерашний день не было.

«Явка в республике высокая, кстати, и в целом по стране, как говорят эксперты, выше чуть ли не в два раза показателей пятилетней давности первого дня голосования. Это говорит о хорошем настрое жителей республики, о гражданской активности. Видели очереди избирателей на избирательных участках? Это хороший показатель», — сообщил спикер.

Он заметил, что новые формы голосования стали уже привычными для граждан: многодневное голосование позволяет жителям регионов совместить работу, отдых, домашние дела.

«Мы видели, что вчера, используя прекрасные погодные условия, жители городов выезжали вечером на природу, при этом посещая избирательные участки. А сегодня, может быть, день будет более спокойным, но завтра, я предполагаю, во второй половине дня снова будет повышение интереса к выборам, потому что граждане будут возвращаться к своим домам и проголосуют», — сказал он.

Ранее иностранные наблюдатели отметили открытость и порядок на выборах в Башкирии

Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
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