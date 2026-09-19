Александр Брод заявил о высокой гражданской активности жителей Башкирии

Явка в Башкирии хорошая, что говорит о высокой гражданской активности жителей республики. Об этом 19 сентября в Общественном пресс-центре сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.
Он отметил, что Республика Башкортостан одна из первых стала практиковать форумы общественных наблюдателей.
«Это было в течение нескольких лет, я подключался в режиме онлайн и видел, что наблюдателей от Общественной палаты уважают, ценят и видят в них реальную гражданскую силу, которая способна обеспечивать прозрачность и законность избирательного процесса, — сообщил он. — Вчера с коллегами из пяти зарубежных стран мы посещали несколько избирательных участков, видели там наблюдателей от кандидатов, от политических партий, в том числе наблюдателей от Общественной палаты республики, блогеров. Все они внимательно, тщательно наблюдают за состоянием избирательных участков: насколько они комфортные, есть ли в наличии информационные материалы, соблюдается ли тайна голосования, смотрят за действиями членов избирательных комиссий, за соблюдением всех необходимых процедур, в том числе за обеспечением безопасности».
Александр Брод подчеркнул, что проблемных сообщений за вчерашний день не было.
«Явка в республике высокая, кстати, и в целом по стране, как говорят эксперты, выше чуть ли не в два раза показателей пятилетней давности первого дня голосования. Это говорит о хорошем настрое жителей республики, о гражданской активности. Видели очереди избирателей на избирательных участках? Это хороший показатель», — сообщил спикер.
Он заметил, что новые формы голосования стали уже привычными для граждан: многодневное голосование позволяет жителям регионов совместить работу, отдых, домашние дела.
«Мы видели, что вчера, используя прекрасные погодные условия, жители городов выезжали вечером на природу, при этом посещая избирательные участки. А сегодня, может быть, день будет более спокойным, но завтра, я предполагаю, во второй половине дня снова будет повышение интереса к выборам, потому что граждане будут возвращаться к своим домам и проголосуют», — сказал он.
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