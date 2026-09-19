Иностранные наблюдатели отметили открытость и порядок на выборах в Башкирии

Он заявил, что обучение прошли более 13 тысяч наблюдателей. Сейчас они следят за соблюдением всех норм на выборах.
«В этом году есть и новшество: отдельно я подписывал направление на частных наблюдателей-блогеров. Их тоже достаточно много, по-моему, более сотни», — сказал Рамиль Рахимов.
Зампредседателя Общественной палаты РБ отметил, что на выборах работают иностранные наблюдатели.
«Они вчера очень сильно устали: посетили огромное количество участков. Всё им понравилось. Они отметили, что те люди, которые работают на участках, делают это с гордостью и достоинством. И добавили, что люди идут на выборы открыто и радостно. Сейчас они выехали в районы республики, так как сами изъявили желание посетить сельские участки, — сообщил Рамиль Рахимов. — В целом их оценка очень хорошая тому, как поставлена система выборов в республике. Им всё понравилось. Иностранные наблюдатели с интересом погружаются в процесс, работают».
Ранее международные наблюдатели оценили ход голосования в Башкирии.
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