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10:24 (UTC+5), 19 Сентября 2026

Иностранные наблюдатели отметили открытость и порядок на выборах в Башкирии

Зарубежные наблюдатели оценивают ход выборов в республике положительно. Об этом 19 сентября в Общественном пресс-центре сообщил заместитель председателя Общественной палаты РБ, член Общественной палаты РФ, заместитель руководителя Общественного штаба Рамиль Рахимов.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Он заявил, что обучение прошли более 13 тысяч наблюдателей. Сейчас они следят за соблюдением всех норм на выборах.

«В этом году есть и новшество: отдельно я подписывал направление на частных наблюдателей-блогеров. Их тоже достаточно много, по-моему, более сотни», — сказал Рамиль Рахимов.

Зампредседателя Общественной палаты РБ отметил, что на выборах работают иностранные наблюдатели.

«Они вчера очень сильно устали: посетили огромное количество участков. Всё им понравилось. Они отметили, что те люди, которые работают на участках, делают это с гордостью и достоинством. И добавили, что люди идут на выборы открыто и радостно. Сейчас они выехали в районы республики, так как сами изъявили желание посетить сельские участки, — сообщил Рамиль Рахимов. — В целом их оценка очень хорошая тому, как поставлена система выборов в республике. Им всё понравилось. Иностранные наблюдатели с интересом погружаются в процесс, работают».

Ранее международные наблюдатели оценили ход голосования в Башкирии.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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