Международные наблюдатели оценили ход голосования в Башкирии

В Башкирии выборы идут в рамках закона и без нарушений. Люди голосуют с искренним чувством радости и желанием отдать свой голос во имя будущего России. Об этом сегодня сказали в Уфе международные наблюдатели во время рабочей встречи с членами ЦИК республики.

Некоторые из них приехали в Россию в первый раз, а те, кто уже посещал нашу страну, впервые приехали в Башкирию.

Иностранные гости интересовались вопросами организации выборов в России, поскольку, например, в Африке она не совсем ещё совершенна и местным властям есть чему поучиться. Об этом сказала Софи Соамиадана Рацирака, приехавшая наблюдать за выборами из Мадагаскара.

Председатель ЦИК Башкирии Азат Галимханов объяснил зарубежной гостье основные порядки проведения выборов в российском государстве. Он отметил, что Россия активно использует современные технологии, чтобы выборы проходили честно.

Также Рацирака интересовали вопросы работы волонтёров в дни голосований.

Полковник армии Бразилии в резерве, вице-президент института передовых исследований в области геополитики, безопасности и конфликтов Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо поинтересовался, почему в России до сих пор голосуют бумажными бюллетенями, тогда как в стране Южной Америки граждане пользуются электронной формой голосования. Кроме того, Кутиньо хотел узнать причину трёхдневных голосований в России.

Глава ЦИК Башкирии объяснил, что это создано для удобства российских граждан во время пандемии коронавирусной инфекции. С тех пор форма голосования в течение трёх дней показала свою эффективность, отметил Азат Галимханов.

Также наблюдатели спросили, чем объяснить то, что жители Башкирии охотно идут на избирательные участки. На этот вопрос ответил заместитель председателя ЦИК региона Марат Гадилов.

«Надо отметить, что в Башкортостане население традиционно с удовольствием ходит на выборы. Голосование, особенно в сельской местности, превращается в праздник», — сказал Марат Гадилов.