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12:19 (UTC+5), 19 Сентября 2026

Шамиль Валеев высказался о роли блогеров и журналистов на выборах

У блогеров возникают нетривиальные формы репортажей, журналисты же сохраняют свою линию работы.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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В эти дни работа блогеров-наблюдателей и работа коллег из изданий республики имеет очень важное значение, сообщил 19 сентября в Общественном пресс-центре первый заместитель председателя Комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий Шамиль Валеев.

«Создавая информационные поводы, мы страхуемся от информационных диверсий и фейков, которые очень легко в этот уязвимый период раздуть, имея злой умысел», — сказал Шамиль Валеев.

Он заметил, что у блогеров на местах, в городах и районах региона, возникают нетривиальные формы репортажей, журналисты же сохраняют свою линию работы.

«Понятно, что они немножко выстроены: „Поехали проголосовать“, „Там у нас инопланетяне проголосовали“ и прочее. В общем возникает эффект — я назову его эффектом „гвоздя в корыте“. Вы же, когда идёте в магазин, покупаете булку и не находите там таракана, стекла, чего-нибудь ужасного, вы про это не пишете. То же самое, если ничего не происходит особенного во время дня голосования, дней предшествующих дню голосования, то, скорее всего, новости-то и нет. Ты же не можешь каждый час писать: опять ничего не произошло, опять пришло четыре человека, ну ещё один приехал на коне, а ещё пришла 91-летняя избирательница, — пояснил он. — Журналисты тем не менее сохраняют свою линию, сохраняют редакционную политику, сохраняют журналистскую этику и остаются самими собой».

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии выявили и обезвредили фейковую информацию.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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