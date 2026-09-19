В Башкирии выявили и обезвредили фейковую информацию

Вчера был выявлен фейк, который распространялся в нескольких регионах страны, включая Республику Башкортостан, с фальшивого аккаунта. Об этом 19 сентября в Общественном пресс-центре сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.
«Якобы мужчины должны проголосовать в военкоматах. И второе сообщение, что они якобы должны отчитаться об этом. То есть пытались внести какую-то тревожную струю. Фейки распространялись до выборов о том, что начнётся мобилизация. Здесь снова спекулировали на этой теме, посеяли тревожность среди общества с учётом СВО. Естественно, фейк был выявлен, и на некоторых авторитетных ресурсах республики появилось сообщение о том, что это абсолютно недостоверная информация», — заявил он.
Александр Брод подчеркнул, что выборы идут в рабочем режиме.
«Приходят люди разных возрастов, в том числе весьма возрастные — за „90+“. Приходят жители в национальных костюмах, приходит много молодёжи. Интерес к выборам большой, это радует», — отметил спикер.
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