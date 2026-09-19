В ЦУР Башкирии сообщили, на что чаще всего жалуются жители республики

О поступивших сообщениях от жителей республики во время прямого включения из ЦУР Башкортостана журналистам и участникам Общественного пресс-центра рассказала сотрудник Центра управления регионом Галина Морозова.

«Люди пишут. И мы это мониторим и, поверьте, каждое сообщение не остаётся без внимания. Всё держим на контроле. Если брать статистику, то топ-5 острых тем, которые волнуют сейчас жителей — это дороги, благоустройство, ЖКХ, здравоохранение и соцобслуживание и защита. Работа продолжается, мы стараемся всё делать так, как надо», — рассказала она.

Ранее иностранные наблюдатели отметили открытость и порядок на выборах в Башкирии.