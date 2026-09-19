Суббота, 19 Сентября 2026
Уфа
+16 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Политика
09:56 (UTC+5), 19 Сентября 2026

Как бойцы из Башкирии проголосовали в зоне проведения СВО

У участников СВО прошло досрочное голосование.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Прослушать статью:

Руководитель Комитета семей воинов Отечества РБ, председатель волонтерского штаба им. Минигали Шаймуратова Эльвира Мацкевич в режиме прямого включения со спикерами и журналистами Общественного пресс-центра сообщила о том, как проголосовали бойцы в зоне проведения СВО.

«На выборы я выехала на новые территории, потому что это то место, где сейчас вершится судьба нашей страны. Наши ребята сейчас не просто освобождают исторические территории, они в целом сохраняют нас, как русскую цивилизацию. И в это время происходит достаточно важное событие для нашей страны — выборы в Госдуму, и в республике у нас достаточно значимые выборы в Госсобрание, в горсовет Уфы. Мне важно было находиться в это время с нашими ребятами. Очень важно было им показать, что они нам нужны. Завтра я проголосую в Донецке. Наши ребята уже проголосовали, мы с ними на связи, у них было досрочное голосование. Многие сейчас на задачах, кому-то получилось „откатиться“. Бойцы голосовали у себя в пункте временного пребывания. У них все получилось, — сказала она. — Наши ребята с большим рвением выполняют поставленные командованием задачи. Они каждый день сантиметр за сантиметром освобождают территории, сохраняя границы. Ребята в боевом настроении, все у них хорошо, они идут только вперед».

Эльвира Мацкевич подчеркнула, что каждый россиянин должен сделать свой выбор в эти дни.

«Это наше право — проголосовать. Это наш выбор! Мы выбираем счастливую страну. И, дай Бог, победа будет за нами», — отметила председатель волонтерского штаба.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии акция «Рахмат» пользуется популярностью среди избирателей.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru