Как бойцы из Башкирии проголосовали в зоне проведения СВО

Руководитель Комитета семей воинов Отечества РБ, председатель волонтерского штаба им. Минигали Шаймуратова Эльвира Мацкевич в режиме прямого включения со спикерами и журналистами Общественного пресс-центра сообщила о том, как проголосовали бойцы в зоне проведения СВО.

«На выборы я выехала на новые территории, потому что это то место, где сейчас вершится судьба нашей страны. Наши ребята сейчас не просто освобождают исторические территории, они в целом сохраняют нас, как русскую цивилизацию. И в это время происходит достаточно важное событие для нашей страны — выборы в Госдуму, и в республике у нас достаточно значимые выборы в Госсобрание, в горсовет Уфы. Мне важно было находиться в это время с нашими ребятами. Очень важно было им показать, что они нам нужны. Завтра я проголосую в Донецке. Наши ребята уже проголосовали, мы с ними на связи, у них было досрочное голосование. Многие сейчас на задачах, кому-то получилось „откатиться“. Бойцы голосовали у себя в пункте временного пребывания. У них все получилось, — сказала она. — Наши ребята с большим рвением выполняют поставленные командованием задачи. Они каждый день сантиметр за сантиметром освобождают территории, сохраняя границы. Ребята в боевом настроении, все у них хорошо, они идут только вперед».

Эльвира Мацкевич подчеркнула, что каждый россиянин должен сделать свой выбор в эти дни.

«Это наше право — проголосовать. Это наш выбор! Мы выбираем счастливую страну. И, дай Бог, победа будет за нами», — отметила председатель волонтерского штаба.

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