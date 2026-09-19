В Башкирии акция «Рахмат» пользуется популярностью среди избирателей

Утро второго дня выборов 2026 года в Общественном пресс-центре началось с гимнов России и Башкортостана. После обсуждения организационных вопросов журналисты и спикеры приступили к работе.
Директор СПЦ РБ «Алга-Патриот» Ринат Хабиров озвучил ход проведения акции «Рахмат-2026» в дни голосования. По его словам, акция играет свою роль на избирательных участках.
«Волонтеры говорят, что на участках очень людно. Граждане сами подходят, просят скидочные купоны. Акция, несмотря на то, что нет розыгрышей, пользуется популярностью, — сказал он. — Спасибо нашему бизнесу за содействие, для нас это очень важно: более 600 хозяйствующих субъектов принимают участие в акции „Рахмат“».
Акция проходит три дня. Также есть сайт «Рахмат», где указаны все скидки, где все подробно расписано.
Ранее Башинформ информировал о том, что в Башкирии стартовал второй день выборов. Все избирательные участки начали свою работу с 8.00.
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