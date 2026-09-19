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08:00 (UTC+5), 19 Сентября 2026

В Башкирии стартовал второй день выборов

Все избирательные участки начали свою работу с 8.00.

На избирательные участки жители Башкирии приходят с раннего утра.
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук
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С 8 часов 19 сентября на территории Башкирии начался второй день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. В республике также выбирают депутата Государственного Собрания — Курултая РБ по Кизильскому избирательному округу № 28, голосуют за депутатов Совета городского округа город Уфа, депутатов Советов двух сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов, а также проходят избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

Во второй день голосования открылись все 3250 участковых избирательных комиссий. Они продолжат работу с 8.00 до 20.00 по местному времени. Акция «Рахмат», которая в этом году только скидочная, продолжается на всех участках.

По данным ЦИК РБ, численность избирателей в Башкирии (по данным на 1 июля 2026 года) составляет 2 955 278 человек. Как уже сообщал Башинформ, к концу первого дня голосования свой выбор сделали 31,89 процента от общего числа зарегистрированных избирателей. По словам заместителя председателя ЦИК Башкирии Марата Гадилова, активную явку продемонстрировали Нефтекамск и Салават, из районов — Аскинский, Благоварский, Зианчуринский, Салаватский и Янаульский.

Телефон горячей линии по выборам: 8-800-200-00-20.

Предварительные итоги голосования будут известны к утру понедельника, 21 сентября. Общие результаты выборов в Госдуму Центральная избирательная комиссия России должна определить не позднее 5 октября, официально опубликовать — не позднее 11 октября, сообщал ранее Башинформ.

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