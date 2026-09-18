ЦИК Башкирии озвучил итоги первого дня голосования

В Башкирии к концу первого дня выборов проголосовали 31,89 процента от общего числа зарегистрированных избирателей. Данные на 18 сентября сообщил заместитель председателя ЦИК республики Марат Гадилов.
«Это достаточно хороший итог», — отметил Марат Гадилов.
Он добавил, что из городов на сегодняшний день активную явку показали Нефтекамск и Салават, из районов — Аскинский, Благоварский, Зианчуринский, Салаватский и Янаульский районы.
Напомним, с 18 по 20 сентября 2026 года в Башкирии проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Совета городского округа город Уфа и представителей органов местного самоуправления.
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