В Башкирии стартовали выборы

В Башкортостане стартовали выборы трёх уровней: федеральные выборы депутатов Государственной Думы России, региональные дополнительные выборы депутата Государственного Собрания - Курултая РБ и муниципальные выборы.

Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Воспользоваться своим избирательным правом на выборах могут все граждане России, которым на день голосования исполнилось 18 лет, если они не признаны судом недееспособными и не отбывают наказание в колонии.

В дни единого дня голосования — с 18 по 20 сентября — в Башкортостане пройдёт традиционная акция «Рахмат». В этот раз она будет полностью скидочной: никаких розыгрышей не предусмотрено.

Телефон горячей линии по выборам: 8-800-200-00-20.

Предварительные итоги голосования будут известны к утру понедельника, 21 сентября. Общие результаты выборов в Госдуму Центральная избирательная комиссия России должна определить не позднее 5 октября, официально опубликовать — не позднее 11 октября, сообщал ранее Башинформ.