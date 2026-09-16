В Башкирии в дни выборов пройдет традиционная акция «Рахмат»

В дни единого дня голосования — с 18 по 20 сентября — в Башкортостане пройдёт традиционная акция «Рахмат». В этот раз она будет полностью скидочной: никаких розыгрышей не предусмотрено. Подробнее о деталях организаторы акции рассказали на пресс-конференции в «Башинформе».

«Акция „Рахмат“ в 2026 году — это прежде всего скидочная акция, возможность получить скидки у наших партнёров, — подчеркнул директор спортивно-патриотического центра «Алга-Патриот» Ринат Хабиров. — Это уже многолетняя история, которая начиналась еще в двухтысячных. Для нас очень важно организовывать эту общественную инициативу, потому что она делается для людей. Жители активно участвуют, им нравится: приходишь на участок, голосуешь, выходишь — и получаешь купон. Раньше это были браслеты, сейчас — вот такой двусторонний купон. Он даёт возможность получить скидки у наших партнёров, которых более тысячи на всей территории республики. Все муниципалитеты подключились — 54 района и 9 городских округов».