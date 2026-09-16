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13:47 (UTC+5), 16 Сентября 2026

В Башкирии в дни выборов пройдет традиционная акция «Рахмат»

Как избирателям получить бонусы, организаторы акции рассказали на пресс-конференции в ИА «Башинформ».

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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В дни единого дня голосования — с 18 по 20 сентября — в Башкортостане пройдёт традиционная акция «Рахмат». В этот раз она будет полностью скидочной: никаких розыгрышей не предусмотрено. Подробнее о деталях организаторы акции рассказали на пресс-конференции в «Башинформе».

«Акция „Рахмат“ в 2026 году — это прежде всего скидочная акция, возможность получить скидки у наших партнёров, — подчеркнул директор спортивно-патриотического центра «Алга-Патриот» Ринат Хабиров. — Это уже многолетняя история, которая начиналась еще в двухтысячных. Для нас очень важно организовывать эту общественную инициативу, потому что она делается для людей. Жители активно участвуют, им нравится: приходишь на участок, голосуешь, выходишь — и получаешь купон. Раньше это были браслеты, сейчас — вот такой двусторонний купон. Он даёт возможность получить скидки у наших партнёров, которых более тысячи на всей территории республики. Все муниципалитеты подключились — 54 района и 9 городских округов».

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Он также выразил благодарность бизнесу, которому и так в нынешних обстоятельствах приходится непросто.

«Хочу сказать бизнесу большое спасибо — без них эта акция бы не состоялась. Спасибо за их социальную ориентированность и общественный отклик. Таким образом мы говорим спасибо жителям республики за их ежедневный труд, за то, что они поддерживают и развивают экономику республики», — отметил организатор акции.

По словам представителя Башкирской торговой ассоциации Тимура Нигматуллина, к акции присоединились уже более тысячи точек и свыше шестисот предпринимателей. Среди партнёров — магазины продуктов, кафе и рестораны, детские центры, фитнес-клубы, автосалоны, парикмахерские.

«Кто-то даёт скидку на чашку кофе, кто-то на курс маникюра, — пояснил спикер, добавив, что скидки достигают до 50%. — Полный список доступен на сайте рахмат2026.рф, где можно отфильтровать партнёров по своему селу, району или городу».

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Никаких розыгрышей — только скидки

Организаторы особо подчеркнули: в отличие от прошлых лет, когда акция сопровождалась розыгрышами, в 2026 году формат полностью скидочный.

Сам купон — многоразовый и не требует регистрации. На нём размещён QR-код для перехода на сайт акции, где можно ознакомиться с полным списком партнеров и подробно изучить условия акции.

«Никаких регистраций, никакого предоставления данных. Просто наводите телефон на QR-код и получаете доступ. Ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни паспортных данных, ни номера телефона указывать нигде не надо», — заверил Ринат Хабиров, отвечая на вопрос о безопасности.

Он также предупредил о мошенниках: «В случае если вам кто-то будет звонить и представляться организатором акции, запрашивать какие-то данные, коды из СМС — никому ничего не передавайте. Ничего такого нами не предусмотрено».

Купон, по словам организаторов, не одноразовый. «Если купон не забрали, им можно воспользоваться повторно. QR-код — это просто переход на сайт. Скидка предоставляется при наличии этого физического бумажного купона», — пояснил Ринат Хабиров.

Альфия Аглиуллина ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина ИА «Башинформ»
Фото: Альфия Аглиуллина | ИА «Башинформ»
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Волонтёры помогут

Раздавать купоны будут волонтёры на избирательных участках все три дня — 18, 19 и 20 сентября.

«В основном это молодые люди, студенческое сообщество очень активно подключается. Они наверняка смогут объяснить, показать, как это работает», — сказал Тимур Нигматуллин. Особое внимание будет уделено пожилым людям.

Организаторы также заверили, что купонов напечатано большое количество и хватит всем. При этом акция не привязана к факту голосования или возрасту.

«Мы не спрашиваем: проголосовал — не проголосовал, есть восемнадцать — нет восемнадцати лет. Мы просто раздаём купон в тех местах, где находится волонтёр. Если подойдёт ребёнок, волонтёр, безусловно, даст ему купон», — уточнил Ринат Хабиров.

Представитель сети магазинов «Байрам» Эльвира Валиева подтвердила: «Купоны — на предъявителя. Если в магазин пришел ребёнок с купоном — значит, он и получит скидку». Она также уточнила сроки действия купонов – с 18 по 20 сентября включительно.

При этом Эльвира Валиева призвала учитывать человеческий фактор. Кто-то из кассиров может забыть про акцию, или не до конца понять условия, поэтому любые ситуации нужно решать мирно и с уважением друг к другу, рекомендовала она.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Обратная связь и новые партнёры

Как уточнили организаторы, в ближайшее время на сайте рахмат2026.рф появится форма обратной связи, с помощью которой можно будет написать администратору через страницу «Алга-Патриот» во ВКонтакте и задать свой вопрос.

«Мы будем при необходимости подключать юристов, оперативно отрабатывать различные ситуации с нашими партнёрами, потому что главное — не вопрос задать, а решить проблему», — пояснил Ринат Хабиров.

Представитель Башкирской торговой ассоциации в свою очередь добавил, что предприниматели, желающие присоединиться к акции, могут это сделать до 18 сентября.

«Чем больше о нас будут знать, тем лучше будет эффект от этой акции», — отметил Тимур Нигматуллин. Для этого нужно обратиться в личные сообщения «Алга-Патриот» во ВКонтакте.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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