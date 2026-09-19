Зачем нужны депутаты?

Сергей Лаврентьев заявил, что депутаты — это не просто формальность, а важнейший элемент демократического устройства общества.

«Депутат представляет интересы тех избирателей, которые за него проголосовали — это первое. Второе: он участвует в управлении через что? Через создание законов. Это вторая часть функции депутата. И третье: через депутатский корпус контролируется власть и ее действия», — высказался он.

Депутат обязан быть голосом тех граждан, которые за него проголосовали, считает политолог. Он должен регулярно встречаться с избирателями, проводить приёмы, участвовать в парламентских слушаниях по острым социальным вопросам. Именно так формируется обратная связь между обществом и государством. Без законодательного контроля невозможно обеспечить прозрачность и ответственность власти перед народом.

По мнению Сергея Лаврентьева, депутаты необходимы обществу как гарант представительства, законотворчества и контроля. Их деятельность обеспечивает стабильность государства, защищает интересы граждан и позволяет реализовывать чаяния народа на государственном уровне.

Ранее политолог оценил роль Главы Башкирии в организации прозрачных выборов.