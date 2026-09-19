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14:10 (UTC+5), 19 Сентября 2026

Зачем нужны депутаты?

В Общественном пресс-центре первый заместитель председателя Комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий Шамиль Валеев и политолог Сергей Лаврентьев обсудили роль депутатов в системе власти, для чего они нужны, каким образом могут представлять интересы жителей.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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По мнению Шамиля Валеева, режим прошлых лет сделал из народных избранников посмешище.

«И сейчас нашим трудом, нашим поколением народных избранников мы стараемся эти ошибки и эту дорогу восприятия исправить. Если у вас не будет [депутатов], то вы останетесь один на один с двумя другими ветвями власти, которые вас не пожалеют», — подчеркнул он и добавил, что через депутатов граждане могут донести свои чаяния до реализации на уровне государства. 

Шамиль Валеев считает, что институт депутатства необходим для защиты интересов граждан и эффективного управления государством.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Сергей Лаврентьев заявил, что депутаты — это не просто формальность, а важнейший элемент демократического устройства общества.

«Депутат представляет интересы тех избирателей, которые за него проголосовали — это первое. Второе: он участвует в управлении через что? Через создание законов. Это вторая часть функции депутата. И третье: через депутатский корпус контролируется власть и ее действия», — высказался он.

Депутат обязан быть голосом тех граждан, которые за него проголосовали, считает политолог. Он должен регулярно встречаться с избирателями, проводить приёмы, участвовать в парламентских слушаниях по острым социальным вопросам. Именно так формируется обратная связь между обществом и государством. Без законодательного контроля невозможно обеспечить прозрачность и ответственность власти перед народом.

По мнению Сергея Лаврентьева, депутаты необходимы обществу как гарант представительства, законотворчества и контроля. Их деятельность обеспечивает стабильность государства, защищает интересы граждан и позволяет реализовывать чаяния народа на государственном уровне.

Ранее политолог оценил роль Главы Башкирии в организации прозрачных выборов.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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