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02:45 (UTC+5), 18 Мая 2026

В Башкирии построили сразу 6 поликлиник, трудоустроены 77% ветеранов СВО  

Радий Хабиров рассказал об изменении ландшафта здравоохранения и решении важнейшей задачи; как в Башкирии развивают креативную сферу и туризм; за что в Уфе наградили кадетов. Все важные новости минувшей короткой рабочей недели – в одном материале «Башинформа».

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Про новые поликлиники

Почти две трети жителей Башкирии – 63,5 процента получают медицинскую помощь в новых и отремонтированных поликлиниках, амбулаториях и ФАПах. С такими данными поделился 12 мая Радий Хабиров. Глава региона напомнил, что только в прошлом году в республике построили сразу шесть новых поликлиник – в городах Благовещенске, Учалах и Янауле, а также в сёлах Аскино, Бакалы и Аскарово. Еще у нас возвели 137 модульных ФАПов и амбулаторий. А в этом году начнут строить долгожданную поликлинику в Иглино.

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Фото: пресс-служба Главы РБ | сайт Главы РБ

«Этот вопрос действительно давно назрел, сейчас условия для пациентов здесь, мягко говоря, далеки от идеальных. А район – большой, и он продолжает стремительно развиваться», – сказал Радий Хабиров на совещании правительства. 

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Фото: визуализация проекта | соцсети Главы РБ

Новая иглинская поликлиника, которую планируют открыть в 2028 году, сможет принимать 600 пациентов в смену. Ее также построят в рамках федпроекта по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По нему же капитально отремонтируют детский стационар горбольницы № 1 в Октябрьском, стационар Исянгуловской ЦРБ, а также установят 8 модульных ФАПов – в Уфе, Уфимском, Стерлитамакском, Мечетлинском, Туймазинском и Баймакском районах. Также планируют закупить 100 единиц медоборудования, из них семь — это дорогостоящие «тяжёлые» аппараты: два маммографа, три рентгена, два компьютерных томографа – их получат больницы в Белебее и Мелеузе. Всего на модернизацию первички республика в этом году привлекла 1,4 млрд рублей, из них почти 1 млрд из федерального бюджета. Поэтому число наших жителей, получающих медпомощь в новых медучреждениях, будет только расти.

В прошлом году наши медики получили почти 5 тысяч единиц оборудования, включая маммографы, рентген-аппараты и аппараты УЗИ, а также 99 санитарных автомобилей, сообщили на совещании у Главы республики.

Про креативный форум 

В Башкирии проводят большую работу по поддержке сферы креативных индустрий. В республике принят закон «О развитии креативных индустрий» и есть профильный Совет при Главе РБ, учредили специальную премию для лучших проектов и даже День креативных индустрий, который отмечается 8 августа. А скоро в Уфе пройдет форум «Российская креативная неделя – Евразия». Детали ее проведения Радий Хабиров обсудил 13 мая на встрече с президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Монгуш. На встрече было отмечено, что по итогам 2025 года Башкортостан закрепил за собой статус одного из ведущих регионов России в сфере развития креативных индустрий, войдя в топ-3 Национальной премии.

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Фото: пресс-служба Главы РБ | соцсети

«У креативных индустрий богатый потенциал. И с точки зрения коммерциализации, и с точки зрения повышения узнаваемости Башкортостана в других регионах и странах», – сказал Глава республики и подчеркнул, что самое главное при этом – ценности и смыслы, которые творцы закладывают в свои продукты, чтобы они воспитывали лучшие качества. Он также поблагодарил Марину Монгуш за  поддержку инициативы о проведении у нас Российской креативной недели.

Напомним, в Башкирии принято решение о создании Фонда развития креативных индустрий с капиталом в 50 млн рублей. Эти деньги планируют направлять на образовательные программы и поддержку предпринимательских инициатив. По мнению федеральных экспертов, «фактически в Башкирии формируется полноценная экосистема креативной экономики».

Про новых зубров

На прошедшей неделе в наш природный парк «Мурадымовское ущелье» привезли еще шесть зубров из Белоруссии. Теперь в республике живет 31 зубр, включая телят, которые родились уже на нашей башкирской земле, сообщил Глава региона.

пресс-служба Главы РБ соцсети Радия Хабировапресс-служба Главы РБ соцсети Радия Хабирова
Фото: пресс-служба Главы РБ | соцсети Радия Хабирова

Напомним, первых зубров завезли к нам в 2023 году, чтобы создать новую, генетически здоровую популяцию этих животных в дикой природе Южного Урала. Равнинные животные быстро освоились в горно-лесной местности Башкирии. За два года родились 13 телят. А к 2030 году поголовье башкирских зубров планируется увеличить до 50.

«Мы занимаемся важнейшей государственной задачей по сохранению биологического разнообразия, которую реализуем в рамках нацпроекта „Экологическое благополучие“», – сказал Радий Хабиров и пояснил, что таким образом мы отдаем долг природе. По вине человека зубры оказались на грани вымирания, в начале 20 века их полностью истребили в дикой природе. И сейчас Башкортостан — единственный регион в России, где зубры беловежской линии живут на вольной территории. И увидеть их можно в нашем Мурадымовском ущелье. 

Про гордость республики

соцсети Радия Хабирова ВКсоцсети Радия Хабирова ВК
Фото: соцсети Радия Хабирова | ВК

В Уфе состоялось чествование воспитанников Уфимского кадетского корпуса имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. На Советской площади кадетам вручили награды за участие в Параде Памяти, который каждый год 7 ноября проходит в Самаре. Его проводят в память о военном параде, который 7 ноября 1941 года состоялся в запасной столице СССР – Куйбышеве.

соцсети Радия Хабирова ВКсоцсети Радия Хабирова ВК
Фото: соцсети Радия Хабирова | ВК

«Наши парни участвуют в этом мероприятии при поддержке регионального отделения „Единой России“», — сообщил Радий Хабиров. 

Воспитанники Уфимского кадетского корпуса — это будущие военные летчики, студенты училищ и академий Минобороны России, будущие защитники Родины. Глава пожелал ребятам удачи и отметил, что они – гордость Башкортостана.  

Про СВО

В Башкирии трудоустроены уже 77% бойцов, вернувшихся с передовой. Об этом «Башинформу» рассказала руководитель республиканского филиала госфонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина. Таких результатов удалось достичь благодаря взаимодействию трех ведомств – госфонда, минтруда и центров занятости. Оставшаяся часть ветеранов не работают из-за возраста либо паллиативного статуса, сообщила спикер.

Наши ветераны СВО, которые строят карьеру в мирной жизни, участвуют в специальной номинации всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» «Второй старт». Победители представят республику на федеральном уровне в финале конкурса в октябре 2026 года и могут получить до 1 млн рублей призовых. Награждение состоится в Москве в Кремле.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Также теперь все участники СВО, независимо от даты и места заключения контрактов, будут получать единые базовые меры поддержки. Такой указ подписал 15 мая президент России Владимир Путин. Документ устанавливает единый подход в регионах к предоставлению мер поддержки для участников спецоперации, а также определяет, кто может претендовать на помощь государства и в каком виде. Среди них – приоритетное трудоустройство; медпомощь и санаторное лечение без очереди; бесплатная психологическая и юридическая помощь; приоритетное зачисление в школы и детсады, путевки в лагеря для детей воинов и многое другое. Раненым бойцам и родственникам погибших на СВО эти льготы будут предоставляться бессрочно. 

Про новые путешествия

17 мая Глава республики поделился хорошей новостью для тех, кто любит путешествовать по Башкортостану. На Южноуральской тропе появился новый участок протяженностью 200 км – «Зауралье», сообщил Радий Хабиров.

соцсети Радия Хабирова ВКсоцсети Радия Хабирова ВК
Фото: соцсети Радия Хабирова | ВК

Первую метку на новом маршруте вместе с основателем этой «тропы», блогером Раисом Габитовым Глава республики сделал в сентябре прошлого года на инвестсабантуе «Зауралье». Тропа проходит через главные достопримечательности этих мест – водопад Гадельша, озеро Талкас, хребты Ирендык и Крыктытау, село Аскарово. А завершается – у озера Якты-Куль.

«Места в нашей республике действительно удивительные. И очень здорово, что у нас есть такие проекты», – отметил Радий Хабиров и пригласил туристов в Башкортостан.

соцсети Радия Хабирова ВКсоцсети Радия Хабирова ВК
Фото: соцсети Радия Хабирова | ВК

Как и остальные участки Южноуральской тропы, новый маршрут создавали волонтеры – жители Уфы, Челябинска, Магнитогорска, Набережных Челнов, представители туристического сообщества Сибая, фермеры из Баймакского и Абзелиловского районов. Глава поблагодарил их за эту работу.

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