В Башкирии построили сразу 6 поликлиник, трудоустроены 77% ветеранов СВО  

Новая иглинская поликлиника, которую планируют открыть в 2028 году, сможет принимать 600 пациентов в смену. Ее также построят в рамках федпроекта по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По нему же капитально отремонтируют детский стационар горбольницы № 1 в Октябрьском, стационар Исянгуловской ЦРБ, а также установят 8 модульных ФАПов – в Уфе, Уфимском, Стерлитамакском, Мечетлинском, Туймазинском и Баймакском районах. Также планируют закупить 100 единиц медоборудования, из них семь — это дорогостоящие «тяжёлые» аппараты: два маммографа, три рентгена, два компьютерных томографа – их получат больницы в Белебее и Мелеузе. Всего на модернизацию первички республика в этом году привлекла 1,4 млрд рублей, из них почти 1 млрд из федерального бюджета. Поэтому число наших жителей, получающих медпомощь в новых медучреждениях, будет только расти.

В прошлом году наши медики получили почти 5 тысяч единиц оборудования, включая маммографы, рентген-аппараты и аппараты УЗИ, а также 99 санитарных автомобилей, сообщили на совещании у Главы республики.

Про креативный форум

В Башкирии проводят большую работу по поддержке сферы креативных индустрий. В республике принят закон «О развитии креативных индустрий» и есть профильный Совет при Главе РБ, учредили специальную премию для лучших проектов и даже День креативных индустрий, который отмечается 8 августа. А скоро в Уфе пройдет форум «Российская креативная неделя – Евразия». Детали ее проведения Радий Хабиров обсудил 13 мая на встрече с президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Монгуш. На встрече было отмечено, что по итогам 2025 года Башкортостан закрепил за собой статус одного из ведущих регионов России в сфере развития креативных индустрий, войдя в топ-3 Национальной премии.