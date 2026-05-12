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08:35 (UTC+5), 12 Мая 2026

Стали известны сроки строительства поликлиники в башкирском селе Иглино

Поликлинику в селе Иглино начнут строить в этом году. Как сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров, новое медицинское учреждение на 600 пациентов в смену будет возведено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: Глава Башкирии Радий Хабиров | соцсети
Инсаф Хужабирганов

«Сейчас условия для пациентов здесь, мягко говоря, далеки от идеальных. А район – большой, и он продолжает стремительно развиваться», – отметил Радий Хабиров.

Глава региона добавил, что также по нацпроекту планируется капитально отремонтировать детский стационар городской больницы № 1 в Октябрьском, стационар Исянгуловской ЦРБ, а также установить 8 фельдшерско-акушерских пунктов – в Уфе, Уфимском, Стерлитамакском, Мечетлинском, Туймазинском и Баймакском районах. 

Всего на модернизацию первички республика в этом году привлечет почти 1 млрд рублей. Радий Хабиров отметил, что такая поддержка неоценима, за последние несколько лет она позволила значительно изменить ландшафт здравоохранения в городах и селах. Только в прошлом году в республике построено сразу шесть поликлиник – в Аскинском, Бакалинском, Абзелиловском, Благовещенском, Учалинском и Янаульском районах.

«Мы посчитали, что медпомощь в новых и обновленных поликлиниках, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах получают почти две трети наших жителей – 63,5%. И их доля будет только расти», – подытожил Радий Хабиров.

Строительство новой поликлиники завершат до 2030 года.

Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Фото: Глава Башкирии Радий Хабиров | соцсети
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