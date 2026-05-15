В России подписан указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО

Президент России подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания.

Указ формирует единый подход в регионах России к предоставлению мер поддержки для участников специальной военной операции, а также определяет, кто может претендовать на поддержку государства и в каком виде эта поддержка может быть оказана. Меры поддержки рекомендовано установить для бойцов и ветеранов СВО, участников боев в приграничье, ополченцев Донбасса после 2014 года, а также членов их семей. Помощь должна предоставляться независимо от даты и места заключения контрактов.

В указе прописаны следующие меры поддержки:

приоритетное трудоустройство для участников СВО;

внеочередная медицинская помощь и санаторное лечение;

бесплатная психологическая и психо-терапевтическая помощь;

дополнительные гарантии на реализацию права на получение бесплатной юридической помощи;

приоритетное зачисление в ближайшие школы и детские сады детей из семей участников СВО;

бесплатное питание для детей в детсадах и школах;

компенсации за детские сады и продленку;

бесплатное посещение образовательных курсов для детей в госорганизациях, путевки в лагеря;

бесплатное социальное обслуживание на дому;

льготы при посещении муниципальных и региональных спортивных организаций и мероприятий;

субсидии до 100 тысяч рублей на проведение газа в дома.

Меры поддержки будут предоставляться до конца года, следующего за годом, когда завершится СВО. Для тех бойцов, кто получил ранения, и родственников тех, кто погиб на СВО, эти льготы будут предоставляться бессрочно.

Субъектам РФ необходимо определить порядок и условия предоставления (в том числе с использованием государственных информационных систем) единых базовых мер поддержки, а также порядок информирования получателей льгот.

Ранее в гострудинспекции сообщили о новой мере поддержки участников СВО.