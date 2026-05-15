В России подписан указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО

Президент России подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания.
Указ формирует единый подход в регионах России к предоставлению мер поддержки для участников специальной военной операции, а также определяет, кто может претендовать на поддержку государства и в каком виде эта поддержка может быть оказана. Меры поддержки рекомендовано установить для бойцов и ветеранов СВО, участников боев в приграничье, ополченцев Донбасса после 2014 года, а также членов их семей. Помощь должна предоставляться независимо от даты и места заключения контрактов.
В указе прописаны следующие меры поддержки:
Меры поддержки будут предоставляться до конца года, следующего за годом, когда завершится СВО. Для тех бойцов, кто получил ранения, и родственников тех, кто погиб на СВО, эти льготы будут предоставляться бессрочно.
Субъектам РФ необходимо определить порядок и условия предоставления (в том числе с использованием государственных информационных систем) единых базовых мер поддержки, а также порядок информирования получателей льгот.
Ранее в гострудинспекции сообщили о новой мере поддержки участников СВО.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.