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17:43 (UTC+5), 15 Мая 2026

В России подписан указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО

Фото: «Башинформ» | архив «Башинформ»
Сергей Николаев

Президент России подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания.

Указ формирует единый подход в регионах России к предоставлению мер поддержки для участников специальной военной операции, а также определяет, кто может претендовать на поддержку государства и в каком виде эта поддержка может быть оказана. Меры поддержки рекомендовано установить для бойцов и ветеранов СВО, участников боев в приграничье, ополченцев Донбасса после 2014 года, а также членов их семей. Помощь должна предоставляться независимо от даты и места заключения контрактов.

В указе прописаны следующие меры поддержки:   

  • приоритетное трудоустройство для участников СВО;
  • внеочередная медицинская помощь и санаторное лечение;
  • бесплатная психологическая и психо-терапевтическая помощь;
  • дополнительные гарантии на реализацию права на получение бесплатной юридической помощи;
  • приоритетное зачисление в ближайшие школы и детские сады детей из семей участников СВО;
  • бесплатное питание для детей в детсадах и школах;
  • компенсации за детские сады и продленку;
  • бесплатное посещение образовательных курсов для детей в госорганизациях, путевки в лагеря;
  • бесплатное социальное обслуживание на дому;
  • льготы при посещении муниципальных и региональных спортивных организаций и мероприятий;
  • субсидии до 100 тысяч рублей на проведение газа в дома.

Меры поддержки будут предоставляться до конца года, следующего за годом, когда завершится СВО. Для тех бойцов, кто получил ранения, и родственников тех, кто погиб на СВО, эти льготы будут предоставляться бессрочно. 

Субъектам РФ необходимо определить порядок и условия предоставления (в том числе с использованием государственных информационных систем) единых базовых мер поддержки, а также порядок информирования получателей льгот. 

Ранее в гострудинспекции сообщили о новой мере поддержки участников СВО.

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