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11:16 (UTC+5), 13 Мая 2026

В Башкирии трудоустроены 77% бойцов, вернувшихся из зоны СВО

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Об этом на прошедшей пресс-конференции рассказала руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина. Высокий показатель занятости демобилизованных военнослужащих является результатом тесного взаимодействия фонда, министерства семьи, труда и соцзащиты населения, а также центров занятости.

«Особое внимание уделяется бойцам, получившим инвалидность и тяжелые ранения, включая ампутации. На сегодняшний день 77% вернувшихся из зоны СВО бойцов уже трудоустроены, сменили сферу деятельности или прошли переквалификацию. Оставшаяся часть ветеранов не выходит на рынок труда из-за возраста либо паллиативного статуса.
Так, филиалы фонда заключают соглашения с большими предприятиями республики, которые готовы брать на работу участников СВО с инвалидностью, адаптировать им профиль и рабочие места. Ветеранов предпенсионного и пенсионного возраста мы привлекаем к общественным проектам.
Мы делаем всё, чтобы ветераны получали новые востребованные навыки, комфортные рабочие места, открывали свое дело и возвращались к активной гражданской жизни», — подчеркнула Гульнур Кульсарина.
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Содействие занятости участников СВО является одним из ключевых направлений нацпроекта «Кадры».

Важной площадкой для демонстрации успехов таких бойцов стала специальная номинация «Второй старт» конкурса профмастерства «Лучший по профессии». Она введена в конкурс впервые и посвящена ветеранам специальной военной операции, которые осваивают новые профессии и строят карьеру в мирной жизни. В Башкирии отбор участников регионального этапа пройдет 15 мая в Уфе, на базе Геномного центра Евразийского НОЦ. 19 бойцов, вернувшихся с СВО, поборются за звание лучших в своих профессиях. Победившие представят регион на федеральном уровне. Финал конкурса пройдет в октябре 2026 года в Самарской области, где за звание лучшего сразятся участники из 57 регионов России. Победители получат крупные денежные премии, сообщал «Башинформ».

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