В Башкирии трудоустроены 77% бойцов, вернувшихся из зоны СВО

Содействие занятости участников СВО является одним из ключевых направлений нацпроекта «Кадры».

Важной площадкой для демонстрации успехов таких бойцов стала специальная номинация «Второй старт» конкурса профмастерства «Лучший по профессии». Она введена в конкурс впервые и посвящена ветеранам специальной военной операции, которые осваивают новые профессии и строят карьеру в мирной жизни. В Башкирии отбор участников регионального этапа пройдет 15 мая в Уфе, на базе Геномного центра Евразийского НОЦ. 19 бойцов, вернувшихся с СВО, поборются за звание лучших в своих профессиях. Победившие представят регион на федеральном уровне. Финал конкурса пройдет в октябре 2026 года в Самарской области, где за звание лучшего сразятся участники из 57 регионов России. Победители получат крупные денежные премии, сообщал «Башинформ».