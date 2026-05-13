В Башкирии трудоустроены 77% бойцов, вернувшихся из зоны СВО

Об этом на прошедшей пресс-конференции рассказала руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина. Высокий показатель занятости демобилизованных военнослужащих является результатом тесного взаимодействия фонда, министерства семьи, труда и соцзащиты населения, а также центров занятости.
«Особое внимание уделяется бойцам, получившим инвалидность и тяжелые ранения, включая ампутации. На сегодняшний день 77% вернувшихся из зоны СВО бойцов уже трудоустроены, сменили сферу деятельности или прошли переквалификацию. Оставшаяся часть ветеранов не выходит на рынок труда из-за возраста либо паллиативного статуса.
Так, филиалы фонда заключают соглашения с большими предприятиями республики, которые готовы брать на работу участников СВО с инвалидностью, адаптировать им профиль и рабочие места. Ветеранов предпенсионного и пенсионного возраста мы привлекаем к общественным проектам.
Мы делаем всё, чтобы ветераны получали новые востребованные навыки, комфортные рабочие места, открывали свое дело и возвращались к активной гражданской жизни», — подчеркнула Гульнур Кульсарина.
Содействие занятости участников СВО является одним из ключевых направлений нацпроекта «Кадры».
Важной площадкой для демонстрации успехов таких бойцов стала специальная номинация «Второй старт» конкурса профмастерства «Лучший по профессии». Она введена в конкурс впервые и посвящена ветеранам специальной военной операции, которые осваивают новые профессии и строят карьеру в мирной жизни. В Башкирии отбор участников регионального этапа пройдет 15 мая в Уфе, на базе Геномного центра Евразийского НОЦ. 19 бойцов, вернувшихся с СВО, поборются за звание лучших в своих профессиях. Победившие представят регион на федеральном уровне. Финал конкурса пройдет в октябре 2026 года в Самарской области, где за звание лучшего сразятся участники из 57 регионов России. Победители получат крупные денежные премии, сообщал «Башинформ».
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